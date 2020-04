Malafaia: imprensa divulga nº de mortos de Covid para tentar desmoralizar Bolsonaro (vídeo)

247 - O empresário Silas Malafaia divulgou no Twitter um video para defender Jair Bolsonaro e acusou a imprensa de fazer alarmismo com os dados do coronavírus para tentar desmoralizar o ocupante do Planalto. Malafaia citou "alarme desgraçado, perverso da imprensa, por questões mesquinhas e políticas".

"Assista e divulgue! Interesses mesquinhos e politiqueiros fazem com que a imprensa esconda esses dados tão importantes sobre a questão do coronavírus", escreveu Malafaia na rede social.

