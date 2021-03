Manaus: pessoas em “tratamento precoce” tiveram taxas mais altas de infecção, sugere estudo

247 - Pessoas que afirmaram ter tomado ivermectina ou outros remédios como “tratamento preventivo” para evitar a Covid-19 tiveram maiores taxas de infecção que aquelas que não tomaram nada, sugere um estudo desenvolvido pela Fiocruz Amazônia e pela Universidade Federal do Amazonas.

“Se eu acredito que essa droga previne, o que é que acontece? Eu baixo a minha guarda. Porque eu tomei a medicação que eu acredito que me protege”, explica Jaila Dias Borges, professora da Universidade Federal do Amazonas e uma das autoras do artigo. “Não vou me preocupar tanto com as intervenções não farmacológicas porque eu já estou tomando algo que eu acredito mais do que a máscara”.

O estudo ainda está sendo avaliado por especialistas da área, uma vez que os resultados não são definitivos. O estudo foi publicado em reportagem do El País .

