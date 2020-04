Mandetta insinua que Bolsonaro fala muito e não trabalha

'Quem tem mandato fala, e quem não tem, como eu, trabalha', diz Mandetta após mais uma agressão de Jair Bolsonaro ao seu trabalho como ministro da Saúde.. O titular do Palácio do Planalto afirmou em entrevista que está se bicando com Mandetta, a quem estaria faltando "um pouco de humildade". Bolsonaro se queixou que Mandetta “teria que ouvir um pouco mais o presidente da República” edit