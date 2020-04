Mandetta já admite saída: "Não sei até quando ficarei ministro"

"Não sei até quando ficarei Ministro da Saúde. Se eu ficar aqui, enquanto ficar aqui, me coloco à disposição de vocês para eventualmente podermos fazer as tomadas de decisões que o momento requer", disse o Mandetta em reunião com integrantes do Ministério Público edit

247 - Em reunião com integrantes do Ministério Público, que possivelmente foi transmitida por engano nesta segunda-feira (6), o Mnistro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu que não sabe "até quando ficará Ministro da Saúde". As afirmação reforça as especulações que dão como certo que Jair Bolsonaro deve demití-lo ainda nesta segunda. A informação é do jornal O Globo.

"Não sei até quando ficarei Ministro da Saúde. Se eu ficar aqui, enquanto ficar aqui, me coloco à disposição de vocês para eventualmente podermos fazer as tomadas de decisões que o momento requer", disse o Mandetta.

O ministro também afirmou que o cenário político atual é extremamente complexo, com "pessoas que almejam o cargo de ministro" e admitiu que pode não ficar por muito mais tempo no cargo.

O nome mais cotado para substituir Mandetta é o deputado federal Osmar Terra, que tem defendido as mesmas teses de Jair Bolsonaro contra o isolamento. Ele almoçou com Bolsonaro e os quatro ministros que despacham do Palácio do Planalto nesta segunda.

De acordo com fontes, a demissão de Mandetta deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União após reunião de Bolsonaro com todos os ministros, entre eles Mandetta, convocada para as 17h.

"Temos visões diferentes, temos pessoas que almejam o cargo de ministro e acham que o que estamos fazendo não é o correto", afirmou Mandetta em outra reunião, criticando a proposta de isolamento vertical defendida por Bolsonaro.

