Manifesto de intelectuais e artistas alerta o mundo sobre censura do governo Bolsonaro

Nomes como Steven Levitsky, Noam Chomsky, Sting, Sebastião Salgado, Chico Buarque e vários outros assinam manifesto que alerta para a escalada autoritária do governo Bolsonaro. “O projeto de Governo atual ataca as instituições democráticas e isso poderá ser irreversível. Chamamos assim a comunidade internacional a se solidarizar e se posicionar publicamente”, diz o manifesto edit

247 - Um manifesto assinado por cerca de 1.900 artistas, intelectuais e políticos do Brasil e de vários países denuncia nesta sexta-feira, 7, o cerceamento da cultura, da produção científica e educacional pelo governo de Jair Bolsonaro.

O manifesto cita nomeações, tentativas de mudanças em livros didáticos e no conteúdo de filmes e restrição ao acesso a bolsas de pesquisa em universidades como exemplos da “escalada autoritária” no Brasil, e também menciona o ataque do governo à cineasta Petra Costa, cujo documentário Democracia em Vertigem está concorrendo ao Oscar.

“A partir de um programa moralista e ideológico fechado e compactuado, essa administração busca mudar o conteúdo dos livros escolares, dos filmes nacionais, restringir o acesso a bolsas de estudo e de pesquisa, intimidar o corpo docente, os jornalistas e os cientistas", diz trecho do documento.m

O manifesto é assinado por nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, o cantor Sting, o moçambicano Mia Couto, e intelectuais como o linguista Noam Chomky, o cientista político Steven Levitsky e os historiadores Lilia Schwarcz e Boris Fausto.

Leia o manifesto na íntegra:

As instituições democráticas brasileiras têm sofrido um verdadeiro ataque desde o começo da gestão de Jair Bolsonaro. Desde 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assume o poder como presidente do Brasil, assistimos a uma escalada autoritária, refletida em uma sistemática tentativa de controle e cerceamento de várias instituições culturais, científicas e educacionais brasileiras e aos órgãos da imprensa.

Os exemplos são muitos.

Logo no início da gestão, membros do partido pelo qual Bolsonaro foi eleito (PSL) pediram, publicamente, que alunos filmassem seus professores e os denunciassem por “doutrinação ideológica”, através de filmagens e seu compartilhamento nas mídias sociais. Essa campanha estilo “caça às bruxas”, chamada de “escola sem partido”, gerou insegurança nas escolas e universidades, em um país que há pouco mais de três décadas saiu de uma ditadura militar opressora. Em janeiro de 2020, Bolsonaro afirmou que os livros didáticos brasileiros “tinham muita coisa escrita” e sugeriu que o Estado interferisse diretamente no conteúdo das obras que chegam às escolas públicas, e de forma sectária.

A administração Bolsonaro deixou claro que não tolerará qualquer desvio de sua política ultraconservadora. O diretor de marketing do Banco do Brasil, Delano Valentim, foi demitido por haver colocado no ar uma propaganda, censurada pelo governo no início de 2019, que refletia inclusão racial. Mais tarde, no mesmo ano, enquanto a floresta Amazônica brasileira queimava em níveis alarmantes, a administração retaliou contra cientistas que ousaram mostrar fatos. Ricardo Galvão, ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foi exonerado por divulgar dados de satélite do desmatamento no Brasil.

No dia 21 de janeiro, o Ministério Público Federal denunciou, sem provas, Glenn Greenwald, jornalista e cofundador do The Intercept, por participar de uma suposta organização criminosa que teria, entre outros, invadido celulares de autoridades brasileiras. Em um ataque à liberdade de imprensa, diretamente relacionado à série de reportagens que The Intercept vem fazendo sobre a corrupção dentro da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal desafiou o Supremo Tribunal Federal e contornou a medida cautelar nas investigações sobre Greenwald, proferida por Gilmar Mendes, ministro do Supremo.

Esse não é um caso isolado. Vários agentes, entre eles tribunais regionais e policiais militares, vêm agindo como células defensoras do projeto bolsonarista e tomando medidas para tentar moldar a sociedade brasileira. Somente em 2019 contabilizaram-se 208 agressões a veículos de comunicação e a jornalistas.

No dia 16 de janeiro, o ex-Secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, e Bolsonaro, em uma transmissão conjunta, elogiaram a “guinada conservadora” e o “recomeço da cultura” do país. No dia seguinte, Alvim plagiou o nazista Joseph Goebbels quando fazia o anúncio de um novo prêmio nacional das artes. O secretário foi exonerado por conta da imensa reação que seu discurso gerou na sociedade civil. Mesmo assim, Alvim era a voz do projeto bolsonarista de contínua afronta à liberdade de expressão, com mudanças que demonstram retrocesso na liderança e no funcionamento de diversos órgãos, como o Conselho Superior de Cinema, da ANCINE, do Fundo Setorial Audiovisual, da Biblioteca Nacional, do Iphan —Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional— e da Fundação Palmares.

Pela primeira vez na história do Brasil, Petra Costa pode vir a ser a primeira mulher latino-americana a ganhar um Oscar, com o documentário Democracia em Vertigem. Já a administração Bolsonaro usou o Twitter oficial da Secretaria de Comunicação para definir Costa como uma antipatriota que espalha mentiras. Por outro lado, enquanto os longa-metragens Bacurau, A Vida Invisível e Babenco receberam reconhecimento internacional nos festivais de Cannes e de Veneza, respectivamente, Bolsonaro declarou que faz tempo que não se produz bons filmes no Brasil.

A partir de um programa moralista e ideológico fechado e compactuado, essa administração busca mudar o conteúdo dos livros escolares, dos filmes nacionais, restringir o acesso a bolsas de estudo e de pesquisa, intimidar o corpo docente, os jornalistas e os cientistas.

Buscam também reverter, inclusive, várias conquistas dos últimos anos, como a implementação da política de cotas e de ação afirmativa no país, medidas que, entre outras, e pela primeira vez na história do Brasil, vêm tornando o país mais múltiplo e inclusivo, menos desigual, com 51% dos alunos das universidades públicas sendo provenientes das comunidades negras. O que temos presenciado desde 2019 é um movimento oposto; um retrocesso nesses direitos fundamentais.

Estamos assim, diante de um governo que nega a laicidade do Estado e que fomenta fundamentalismos e racismo religioso, que nega o aquecimento global, e as queimadas na Amazônia, despreza líderes que lutam pela preservação do meio ambiente, e desrespeita a cultura e a preservação ambiental realizada pelas comunidades indígenas e quilombolas.

Este governo ignora a atuação paralela e criminosa das milícias, e a corrupção que prometeu combater. Bolsonaro e seus ministros atacam as minorias e negam as demandas dos movimentos negros, indígenas, LGBTTQ+. Também, constantemente, ataca cientistas, acadêmicos e jornalistas toda vez que se sente ameaçado. É um governo que tem feito drásticos cortes no orçamento para o desenvolvimento da cultura e educação, e que não tem plano de desenvolvimento para o seu povo.

O resumo é que o projeto de Governo atual ataca as instituições democráticas e isso poderá ser irreversível. Chamamos assim a comunidade internacional a se solidarizar e se posicionar publicamente:

Para condenar estes atos de violência e de aparelhamento burocrático e ideológico do Estado, para que não se configure em um programa eficiente e regular de censura.

Para pressionar o governo brasileiro para que ele siga a Declaração Universal de direitos humanos, e com isso respeite a liberdade de expressão, de pensamento e de religião.

Por fim, conclamamos os órgãos de Direitos Humanos e a imprensa internacional para que fiquem atentos ao que acontece no Brasil e às ameaças à democracia que tem sido colocada à prova, diariamente. O momento é grave, e é hora de dizer não à escalada autoritária no Brasil.

Sting

Trudie Styler

Valeria Chomsky

Noam Chomsky

Caetano Veloso

Arnaldo Antunes

Nancy Fraser

Boaventura Sousa Santos

Juninho Pernambucano

Bernardo Carvalho

Conceição Evaristo

Willem Dafoe

Jean Wyllys

Karim Aïnouz

Gregorio Duvivier

Célia Xakriabá

Lilia Katri Moritz Schwarcz

Marielle Ramires

Luiz Schwarcz

Sueli Carneiro

Pilar Del Río

Maud Chirio

Valter Hugo Mãe

Benedita Da Silva

Djamila Ribeiro

Steven Levitsky

Randal Johnson

Chico Buarque

Marcia Tiburi

Paulo Coelho

Julian Schnabel

Mia Couto

Boris Fausto

Milton Hatoum

Jodie Evans

Petra Costa

Wagner Schwarz

Sebastião Salgado

Sônia Guajajara

James Naylor Green

Dominique Gallois

Dira Paes

Sidney Chalhoub

Igiaba Scelgo

Ida Vitale

Pablo Capilé

Reverend Billy And Stop Shopping The Choir

Alice Ruiz

Gianpaolo Baiocchi

Angela Rebello

Barbara Wagner

Dinamam Tuxá

Mel Lisboa

Maria Fernanda Candido

Ivana Jinkings

Gilberto Miranda

Luis Eloy Terena

Leonardo Vieira

Márcio Astrini

José Luís Peixoto

Alinne Moraes

Douglas Belchior

Generosa De Oliveira

Rebecca E Karl

Georgia Kirilov

Karen Gronich

Muhammed Hamdy

Bruno Gissoni

Jeremy Adelman

Elika Takimoto

Ricardo Rezende

Adair Rocha

Virgínia Berriel

Mari Stockler

Cecília Pederzoli

Maria De Medeiros

Pancho Magnou

Cristina Pereira

Bete Mendes

Danuza Leal Telles

Luciano Marques Da Silva

Valeria Verkini

Toni Lotar

Karl Robert Graser

Breno Serson

Mauro Nadvorny

Adriana Kanzepolsky

Edison Araújo Russo

Cintia Buschinelli

Delcele Mascarenhas Queiroz

Joao Biehl

Sérgio Salvati

Marcus Fuchs

Fábio Stucchi Vannucchi

Maria Miranda

Fernando Prates

Mirna Boaroto Romero

Maria Doralina Silveira Da Silva

Maria Elisabete

Mariana Caldin

Adélia Cristina Pessoa Araújo

Bruno Carvalho

Beatriz Carvalho

Elizabeth Marques

Sônia Altoé

María De Fátima Gouvêa

Nara Reis

Léo Heller

Andre Lázaro

Carmem De Farias

Isabel Cristina Gonçalves De Sousa

Thyago Nogueira

Myriam Gontijo De Campos Abreu

Cleide Aparecida De Oliveira Dias

Maria Da Graca Ferreira Da Costa Val

Cibele Peres Demicheli

Ligia Gomez

Paulo Roberto Batista

Juliana Motta

Ricardo Anele

Paulo Henrique De Almeida Rodrigues

Esther Kuperman

Lilia Zambon

Henrique Noronha

Luísa Urano

Alina Zoqui De Freitas Cayres

Sylvia Caiuby Novaes

Paulo Sérgio Rais De Freitas

Olga Sodré

Paulo Ricardo Nunes

Ana Maria De Almeida Ribeiro

Ana Basaglia

Sandra Lacal

Vania Candida De Paula

Maria Carolina Cardoso De Andrade Righi

Elizabeth Amaral

Edward Flavian Shore

Lucélia Rocha De Souza Pereira

Laura Maria Da Silva

Luiza Cristina Rodrigues Lage

Kleber Da Mata

Clotilde Bassetto

Ligia Giovanella

Dilke Fonseca

Marcelo Fernandes De Mello

Paulo Roberto Pires

Morvan Anderaos

Angela Botelho

Marilia Freitas Pereira

Filippe De Mello Lopes

Aparecida Flausino

Elisabeth Andreoli De Oliveira

Lindsay Mayka

Gustavo Martins Ferreira

Cristina Madeira

Pedro Paulo Cavalcante

Marina Bedran

Maria Das Graças De Sousa

Ariane Zanelli De Souza

Rubens M. Volich

Cristina Catunda

Jurema Alves Pereira

Daniela Forner Castelan

Graziella Moretto

José Pagano

Vima Lia De Rossi Martin

Tatiana Salem Levy

Maria Filomena Grwfori

Marisa Sant'anna Cinquini

Ana Carolina Diefenthaeler

Luiz Saldanha

Telma Regina De Paula Souza

Bruno Lacerda

Janete Frochtengarten

Robson Rocha

Nara Milanich

Patrick Foley

Janine Durand De Andrada Coelho Galvão

Ermeson Vieira Gondim

Meire Silva Pena

Antônia Pereira Martins

Márciacristina Soares De Moura Victorino

Luciano Ximenes Aragão

Mauro Rego Monteiro Dos Santos

Ivan Rodrigues Martin

Marília Garcia

Bettino Zanini

Naira Morgado

Núbia Maria Rabelo De Oliveira

Guilherme Freitas Gomes

Ester Zita Botelho

Karolayne Viterbo Da Silva

Andrea Rodrigues

Renata Del Monaco

José De Medeiros Machado Junior

Ariane Leal Montoro

Cecilia Maria De Brito Orsini

Igor Freire De Vetyemy

Maria Aparecida Kfouri Aidar

Virginia De Araujo Figueiredo

Fernando Tolentino

Maria De Lurdes Zemel

Ana Clara Veras

Claudia Junqueira De Lima Costa

Maria Constança Peres.Pissarra

Nuno Porto

Ligia Valdes Gomez

Olga Regina Zigelli Garcia

Lauro Barbosa

Maria Else

Patricia Mercedes Metzler

Elisabeth Arouca Carossi

Ana Lúcia Assunção Da Silva

Cláudia Gomes De Paula E Silva

Eliana Garofalo

Herê Aquino

Danúsia Miranda Von Zuben

José Gilberto Cukierman

Joao Paulo Vaz

Mary Lucy Dal Bosco Carletto

Hanen Sarkis Kanaan

Edmilson Coelho Maciel

Isabel Nb Thiemann

Eroy Silva

Ricardo Guaranys De Oliveira Castro

Maria Helena Ferrari

Mariza Machado Kluck

Luiz Carlos Miranda Pereira

Fernanda D'alessandro Nogueira Portilho

Marcela Galvani Borges

Marcia Ferreira

Andre Fernando Bahia De Melo

Antonio Dimas

Ymara Vitolo

Patricia O B Souza

Martin Klettenhofer

Andréa Sales Monteiro

Buda Lira

Albertino Ribeiro

Elisângela Aparecida Serafim

Maria Lygia Gonçalves Daflon

Hélder Mateus Da Costa

Julio Frochtengarten

Sandra Rodrigues Cabral

Junia Ferreira Furtado

Francisco José Penteado Aranha

Nayra Ganhito

Luiz Tornaghi

Jacqueline Do Carmo Reis

Carlos Cardoso

Cilas Medi

Maria Eugenia Barbosa

Franciele Busico Lima

Thiago Machadob

Yamil Dutra

Marco Paulo De Magalhães

Célia Arruda

Maria De Lourdes Eleutério

Gizela Turkiewicz

Joice Anastacia Soares

Renato Lima

ngelo Ignácio

Maria Do Carmo De Menezes Vaz De Mello

João Gabriel Monteiro E Silva

Clovis Erly Rodrigues

Marilsa Taffarel

Eduardo Souza Lima

Michelle Morais De Sa E Silva

Apoio A Denúncia

Francelino C Rocha

Iriny Nicolau Corres Lopes

Maria Izabel De Mattos Correa

Heloisa Murgel Starling

Joao Pina-cabral

Iolanda Rosa Da Silva

Ralf Schinke

Dalmo De Zoppa

Andréa Curtiss Alvarenga

Cibele Azevedo Correa

Paula Signorelli

Maria Alice Felippe Chiozo

Beatriz Barbosa

José Carlos Morais Uchôa

Virginia Portas

Edilasir Afonseca

Aurenívia Morais Uchôa

Marcelo Miranda Da Costa

Nana Miura Ikari

Iara Rolnik

Cristina Fraga Pajehu

Celina Kuniyoshi

Nilda Avelar

Maria Lucia De Carvalho Pinto Sigolo

William Thales Lobato Dos Santos

Maria Luisa Spitéri

Neville Dalmeida

Patricia Sobral De Miranda

Ana Paula Vargas

Beatriz Cerbino

Claudia Prado A Pinto

Aldanny Rezende

Vanessa R. Aguiar

Aldo Oliveira Caixeta

Roberto Nascimento

Maria Amélia S Dickie

Keila Euzébiofagundes Dos Santos

Maria De Nazaré Coelho Antero

Sonia Madeira De Ley

Celina Susana Linera

Mônica Maria Farid Rahme

Maria Virginia Ferreira Da Costa Val

Rebeca

Maria Patrícia S Lopes

Tania Bernucci

Josefina Carvalho

Maria Betânia Castanheira

Silke Weber

Hélder Narde

Wasmália Bivar

Eduardo Antonio Triches

Fernando Leiva

Dulce Tamara Da Rocha Lamego Da Silva

Juarez Homem D'el Rei Pinto

Mércia Mendes

Rosangela Maria Barrenha Miranda

Gabriel Fonseca

Maria Fernanda

Gilson Packer

Jean Coelho

Maria Nepomuceno

Marly Fiocco

Moacir Antonio Barreto

Maria Eugenia Lanna

Guilherme Araujo

Arturo Baiocchi

Kátia Coelho

Odair Ribeiro

Nathalie Nery

Mariana Kluck Stumpf

Eloiza Helena Temoteo Galvino

Zé Rocha

Maria Cristina Frazao Guimaraes Madeira

Vanderlei Martini

Marko Hyvonen

Tiago Salgado

Matizabel Chaves

Sandra Pereira Tosta

Susana Lacevitz

Saulo Sousa

Rovena Marshall

Marcelo Morais Guedes

Alessandra Scapin

Paula Peron

Regina

Martha Ramirez Galvez

David Almeida Schmidt

Monica Atalla Pietroluongo

Júnior Pimenta

Fernanda Colonese

Rita Paula Bretas De Cardoso

Samuel França Alves

Eliani Santos

Inés Bortagaray

Elias Jorge Facury Filho

Christianne Gontijo

Lúcia Sá

Estevao Horvath

Guanaira Tupinambas

Marcus Vinicius Martins

Leandro Alves Barbosa

Bruno Ruffo

Rosangela Cintra

Tide Setubal Nogueira

Armando Neri Junior

Paulo Henrique Martins

Carmen Alvarez Da Costa Carvalho

Cláudio Antonio Di Mauro

Elide Rugai Bastos

Beatriz Cerqueira

Carmen Lúcia Nader Simões

Danielle Rodrigues Dutra

Ana Cristina Zahar

Luiz Carlos Castelo Branco Rena

Regina Maria Mac Dowell De Figueiredo

Delma Crotti

Simone Marques De Oliveira

Thélio Queiroz Farias

Monica Fragoso

Maria Gadu

Angela Spesiali Aroeira

Elizabeth Correa

Belisa Marra

Sergio Kon

Maria Teresa Zanatta Coutinho

Elisabete Bullara Ribeiro De Mattos

Angela Maria Real De Andrade

Luna Buschinelli

Pedro Gabriel A. Costa

Manuel Cruz

Eliana Barbosa

Tânia Tavares Dos Santos

Nádia

Edson Morais

Renata Augusto Ferreira

Vania Ghirello Garcia

Paulo Pedro Da Silva

Irene Trajtenberg

Maria Socorro Vieira Da Silva

Augusto César Da Silva

Fernanda Kopanakis

Eliana Aguiar

Marília Aparecida Da Costa

Rose Gurski

Ben Cowan

Maria Da Gloria De Oliveira Costa

Ana Lúcia Aguiar Pacheco

Nadia Maria Chaguri Dimitrov

Sofia Carvalhosa

Marco Aurélio Abijaudi

Norma Helena Lucas

Pedro Paulo Buxbaum

Jose Frazão

Irene Joaquina De Oliveira

Raimundo Barreto

Stelio Marras

Glória Maria Teles

Felipe David Rodrigues

Ana Lucia Vieira Menezes

Márcio Alves Do Nascimento

Monica Helena Bretas De Cardoso

Carmen Felgueiras

Maria Margarida

Marcio Seligmann

Maria Izabel Gomes Pacheco

Any Trajber Waisbich

Schirlei Azevedo

Catia R M Ramalho

Maria Luisa Eluf

Francisca Laide De Oliveira

Kenia Augusta Figueiredo

Walter De Oliveira Macedo

Genario Gomes De Sousa

Otávio Silva Camargo

Eleonora Colonnese Biller

Selma Santiago

Zé Mcgill

João Carlos Sepulveda Diniz

Rodrigo Simon De Moraes

Eveline Alperowitch

Sueli Toledo

Alfarah Vivara Kaufman

Andréa Braz

João Alexandre Dos Santos

Tais Helena Kneipp Dos Santos

Iara Andrade Costa

Cleio Da Silva Santos

Nilton Santa Cruz Guedes

Maria Isabel Mendes De Almeida

Ronald Lopes Faria

Ana Lucia De Souza

Ana Regina Machado

Giada Colagrande

Roberto Costa

Camila Vieira

Lilian Carminy Alves Pereira

Carmen Lúcia

Maria Jose Reginato

Lennon Brazetti

Marcia Camargos

Aline Andréa Pereira

David Barkin

Maria Lucia Scarpelli Dos Santos

Eliane Macedo

Flavia Meiches Sahm

Eriv Neves

Miriam Dascal

Dulce Pandolfi

Joyce Cesar Pires

Regina Maria Pessoa Dantas

Maria Cristina Vicentin

Flávia Aidar

Janice Fernandes

Luciana Cartocci

Neiva Ione Corrêa Da Silva

Eliza Regina Dultra Teixeira De Freitas

Walquir Cabral Vilela

Luiz Antonio Carvalho Ribeiro

Jane Russo

Lilia Cintra Leite

Francisco Jose Pereira Da Costa Junior

Luciana Soldi

Leniane Simão

Christiana Martins Ribeiro Cunha Freire

Izidoro Rocha

Marilia Soares Martins

José Rogériodos Santos Mello

Simone Perelson

Maria De Fátima Abreu

Cibele Lucas De Faria

Rosilene Arguello De França

Marcia Barreira

I Noemi Camerini

Maria Ruth

Silvia Mara Pereira

Santiago López

Paula Chakravartty

Fernando Carneiro Machado Ennes

Paula Trope

Marcia Ramos

Rafael Guimaraens

Rita Maria Xavier Machado

Maria Helena Ferrari

Roger Kittleson

Isabela De Sá

John M. Archer

Leoncio Edgar Carvalho Madruga

Libna Sampaio

Giovana Vaz

Marcos Olivio Fonseca Fregati

Daniela Danesi

Lorena De Medeiros

Elizabeth Sales De Carvalho

Hélio José Araújo Brandão

Sergio Amadeu Da Silveira

Eliete César Agostinho

Patricia Reinheimer

Edmundo Paiva

Luís Alberto

Joanna Van De Schepop

Marcelo Gomes Vilela

Wagner Ranña

Adriana Aranha

Cássio Ayres Bodnar

Débora Garcia Restom

Maria De Fatima Castanheira

Luís Augusto Bastos

Marise Rauen Vianna

Isabel Marazina

Pablo García Pose

Nivaldo Guidolin De Lima Filho

Jorge Hoffmann Wolff

Geunice Tinoco Scola

Erica Rocha Da Silva

Regina Coeli

Lena Aranha

Célia Sobreiro

Ana Lima

Rachel Aisengart Menezes

Carlos Rodrigues Pimentel

Danilo Araujo Marques

Fernanda Carmi Armel

Charles Georges Joseph Louis Varhidy

Afonso Borges

Luciana Menezes

Juliêta De Medeiros

Renê Santos

Claudia Geyer Kopelman

Silviano Santiago

Camila Mota

Karin Rosemblatt

Uilian Corcino De Souza

Moema Porro

Dalton Paula

Rosângela Tenório De Carvalho

Sergio Gonçalves De Lima

Marivete Gesser

Maria Luísa Da Silva

Marilene Leite Symanski

Suely Amaral

Mônica Carneiro

Florencia Fuks

Flávio Krawczyk

Laura Rivas Gagliardi

Nilton Julio De Faria

Cid B. De Araujo

Marcelo De Castro Silva

Carlos Frederico Malaquias Matos

Decio Amadio

Nelci Müller Xavier Faria

Antônio Pinheiro Neto

Jose Fonseca

Fernando Machado

Liana Cardoso Siares

Carlos Assis

Rute R.C.Ardizzoia

Nívia Campos

Mariana Filgueiras

Karina Lucena De Mesquita

Liliana Borges

Alexandre Gwaz

Mauricio Andrade

Fanny Cytryn

Maria Aparecida Guglielmi

Maria Celma Borges

Eliana Granja

Lourdes Bernadete De Souza Lira

Eliana Cezario

Leda Rejane Do Amaral Queiroz

Nara Cristina Jucá

Mozart Bezerra Alves Filho

Flavia Brettas

Roberto Giansanti

Fabia Trope De Alcantara

Nadia Bambirra Dos Santos

Ana Alice Costa Nascimento

Margaret Macdonald Power

Viviana Ramírez

Kátia Gerab Baggio

Luiz Felipe Aranha De Siqueira Lima

Eduardo Lourenço Magdaleno

Sergio Potsch

Erica Otsubo

Maria Sheila Guimarães Rocha

Roberto Gervitz

Patricia Zaidan

Esequiel Machado Ferreira Gonçalves

Tereza Temer

Ricardo Costa Gazel

Lauren Oliveira De Oliveira

Celia Regina De Souza

Lillian Manzor

Antonio Carlos Pugin

Gustavo Belic Cherubina

Benjamin Goldfrank

Susana De Matos Viegas

Fernando Morais

Vladimir Sacchetta

Sílvia Nogueira De Carvalho

Izilda Bichara

Elaine Armenio

Yudith Rosenbaum

Jane Guedes

Soraya Silveira Simões

Daniel Marques

Elisabetta Santoro

Diego Reis

Solange Maria Galvão Oliveira

Fernanda Ferreira De Souza

Maurício Zart

Daniel Becker

Marco Aurélio Nunes Baptista

Naara Luna

Marina De Mello E Souza

Christina Iuppen

Davi Pires

Regina Elza Solitrenick

Franklin Kaic Dutra Pereira

Ervelina Semerjian

Marcia Eloy Jatahy

Juliana Stefani

Sandra Albernaz

Helio Da Silva Gusmão Filho

Fernando Cardoso Soares

Jorge Kratz Moriyama

Lucio Branco

Elisabeth Antonelli

Enio Lopes Mello

Lian Andrade

Roberto Suarez

Ivana Laguardia

Robério Diógenes Teixeira Pessoa

Benny Schvasberg Gestor

Carlos Camilo Prada

Leonora Corsini

José R Monteiro

Giane Fregolente

Tim Macgabhann

Claudia Prado

João Baptista Santiago Neto

Breno Isaac Benedykt

Maria Jacqueline Abrantes

Jose Carlos Queiroz Lima

Mariane Ster Corgozinho Medeiros

Andréa Velho Barreto De Araújo

Christian Poirier

Sergio Machado Rezende

Katia Lazarotti

Laura De Mello E Souza

José Mauro Silva

Deyse Fabiana Brumatti

Tea Frigerio

Larissa Lisboa

Fernanda Windholz

Débora Machado Anderaos

Wlamir Moura

Kaori Kodama

Andréa Cals

Cesar Braga-pinto

Patrick Blum

Maria Aparecida Moretto

Bambi B Schieffelin

Erci Sales Dotta

Débora Pereira

Cristina Salgado

Sylvia Molloy

Núbia Almeida Campos Vidotto

Simone Matos

Gustavo Tostes Gazzinelli

Manuela Carneiro Da Cunha

Dercília Maria De Sousa

Carmen Aranha

Natalia De Campos

Rita Mosqueira

Munish

Nilson Carlos Vieira Junior

Angela Maria Meira De Vasconcellos

Cíntia Barreto

Michael L. Conniff

Elina Pessanha

Lilian Quintao

Manuel Abramovich

Eduardo Cota Guimarães

Madlene Maria Provençano Do Outeiro

Itauana Coquet

Sérgio De Souza França Júnior

Roberta Xavier Da Costa

Florence Rodrigues

Salo Coslovsky

Graciela Foglia

Mônica Maria De Souzs

Marco Elísio Bizarria Werneck

Kokada Marcos

Tarso De Melo

Eiko Lucia Itioks

Maria Silvia Castro

Beth Formaggini

Sergio Ricardo Fernandes Rodrigues

Nilton Eustáquio Da Silva

Maria Cláudia Mello Ribeiro

Jeni Vaitsman

Genival Santos

Carem Abreu

Denise Diana

Cláudia Nejme

Paulo Renato Couto De Carvalho

Amy Trachtenberg

Bonifácio José Teixeira

Ademir De Lucas

Luiz Eduardo Soares

Leda Maria Lopes Perez Maia

Efren Rivera

Pedro Parga Rodrigues

Patricia Souza

Elenise Faria Scherer

Bruno Campanelli

Samuel Medina Do Nascimento

Claudio Aguiar

Marcelo Aragão

Flavio Netto Fonseca

Sálvio Do Prado

Mauro Mendes Braga

Rodrigo Antonio P Duarte

Cris Vale

Angela Maria Codeço Rezende

Carlos Tavares

Apoio Integralmente Esta Denuncia

José Eugênio Gomes

Roseli

Anna Dantes

Antonio Azevedo

Aaron Schneider

Robson José Araujo

David Alencar

Renato Gomes Leitão Travassos

Edna Diniz

Flávia Maria Abelha

Anderson Augusto De Souza Pereira

Jose Oscar Beozzo

Regina H P S Rocha

Flávia Morais

Regina Amaral

Maria Ephigenia Netto Salles

Rodolfo Andrade

Não A Bolsonaro

Angelica Sanda

Luciano Gatti

Domingos Savio De Sousa

Luis Fernandes Bastos

Rozeli Maria Porto

Rodrigo Simões Do Espirito Santo

Glória Kok

Cristiane De Sousa Viana E Vilhena De Carvalho

Paula Beiro

Guilbert Ernesto De Freitas Nobre

Silvia Costa Brand. Corrêa

Daniel Gomes Passarelli Campos

Marcus Vinicius Dos Santos Moura

Ricardo Porto

Maria Rita Pereira De Almeida

Rema Aranga

Ivanise Esperdiao Da Silva Santos

Solange Maria Petris

Marisa Cardoso Nascimento

David Michelsohn

Maria De Fátima Amorim

Taciana Eobalinho Cavalcanti

Ana Cristina

Paulo Roberto De Araújo Abrantes

Luciana Saddi

Ana Maria Arantes Bomfin

Elisa Arreguy Maia

Marilene Canano Sellos

Miriam Duailibi

Inês Figueiró

Maria Da Gloria Santos

Mariana Leme

Marcilio Soares De Souza

Naudal Alves Gomes

Heidi V. Scott

Jeffrey Erbig

Vanderaldo R Palma

Paulo Nucci

Graça Cremon

José De Filippi Jr

Hercilia Tavares De Miranda

Valeska Alves Brinkmann

Lilia Maria Da Silva Costa

Branca Moreira Alves

Valeria Macedo

Cleudirce Camargos

Maria Helena Pereira Toledo Machado

Marilda Meireles Varejão

Claudio Sérgio Contro

Mônica Zarattini

Eliana Vaz Macia

Erika Daher Rodrigues

Edson Luiz De Oliveira

Camila Boff

Pedro Roberto Jacobi

Ana Rieper

Mabel Monfil

Tercia Mendes De Souza

Sandra C. Marino

Sandra Regina Da Rocha

Maria Carolina Accioly

Claudio Siqueira

Bela Feldman-bianco

Jose Gustavo Penteado Aranha

Mariana Martins Rebouças

Nelma De Fátima Gonzaga De Leles

Elaine Corsi

Aluízio Palmar

Marlene Araujo

Silvia Oliveira

Leandro Barcellos Prior

Lúcia Klück Stumpf

Sigrid Schmalzer

Candida Maria Monteiro

Carlos Augusto Addor

Cesar Augusto Kuzma

Denise Cabral Deoliveira

Luciano Luppi

Messias Gilmar De Menezes

José Djalisson Santos Oliveira

Andrea Balan

Patrícia Vieira De Souza

Natalia G D Sátyro

Vavi Konigsberger

Edson Luiz André De Sousa

Andre Costa

Júlio César

Rafael Cardoso

Andrew Ross

Zilá Rruda Agriel

Alberto Carlos Dias Duarte

Emilio Fraia

Rita Maria Manso De Barros

Antonia Pellegrino

Reinaldo Soares Damasceno

Zilda Márcia Gricoli Iokoi

Antonio Athayde Sauandaj

Gustavo Costa

Kevin A. Young

Maria Das Graças Freires De Morais

Sandra Maria De Oliveira Leal

Milena Carbonari Krachevski

Theresa Aiello

Ernesto Gadelha

Sulimar Alves

João Cláudio Fontes

Sandra Lagos Motta

Regina Celia

Rosa Maria Tedeschi Vieira

Geraldo Tadeu Moreira Caminha

Gezica Valadares

Graciela Pagliaro

Suely Araújo

Leda Maria L Oliveira

Irene Terezinha Gabardo

Ana Marsillac

Raimundo Nonato Marreiros De Macedo

Maria De Fatima,Lage Guerra

Celso Carlos

Sueli Fernandes Pinto

Irene Loewenstein

Ilciofram Mendes Braga

Clarice Ferreira Menezes

Sara Raquel De Andrade Silva

Paulo Pinheiro Machado

Leda Maria Gonçalves Liborio Marques

Gwen Kirkpatrick

Vanessa Santana

Zilma Maria De Andrade

Emmanuel Assis

José Carlos Siqueira

Luiz Guilherme Diniz Dutra

Grazielle Gonçalves

Adriana Varella

Gilda Balassiano

Roberto Domingues

Vânia Maria Bahia Nogueira

José Francisco Bigotto

Marina Nielsen

Christina Tavares

Patricia De Sousa Gadelha Costa

Clara Saraiva

Jurama Maia

Glicia Teixeira

Bertrand Lira

Beatriz Kushnir

Esteban Schroeder

Maria Betania Silveira

Marilia Guimaraes

Cinthia Toledo

Cynthia Hamlin

Matias

Claudia Maria Loyola De Santana

Guilherme Do Amaral Carneiro

Mauro Orsini Windholz

Lenora De Barros

Elisabeth S.G Quintino

Magda Carvalho De Oliveira

Lia Garcia Vieira Santos

Lia Ribeiro Dias

Jacqueline Siano

Maria Heloísa De Oliveira Dalo

Regina Elisabeth Lordello Coimbra

Célio Marcondes Alves

Adriely Carolina Werneck Leal

Elisabeth Machado De Morais

Maria Isabel Puntel

Manuela Andrade

Simeão Jaime Rodrigues Pinto

Luca Paiva Mello

Patrícia Pontes Zaidan

Janaina Camara Da Silveira

Janete Moro

Margarida Dalla

Miriam Belchior

Rogerio Mesquita

Claudia Luckow Meyer

Selma Campos Mascarenhas

Beatriz Lúcia De A A Moraes

Gabriela S Lopes

Henrique Lanfranchi

Laura Moutinho

Márcia Leal

Naruna Freitas

Maira De Avila

Ana Claudia Marques

Mônica Raisa Schpun

Ana C B V Freire

Tiago Amaral Ciarallo

Gilda Maria Pompeia Soares

Luzia Ferreira De Souza

Elizeu Silva E Silva

João Carlos Galvão De Berredo

Luciano Costa Santos

Cristiane M Brito

Jawdat Abu-el-haj

Meire Saleh Sleiman Rizzatto

Soraya Fleischer

Luiz Carlos De Miranda Faria

Sandra Belchiolina De Castro

Marta Garcia

Miguel Góes

Colin Snider

Luciana Martins

Rosa Primo

Arcadio Díaz-quiñones

Janne Ruth

Rejane Nunes

Gilberto Figueiredo

Sarah Sarzynski

Adalberto Prado

Teresa Karabtchevsky

Roberto Sart

Àtila Drelich

Maria Tornaghi

Ana Paula Alencar

Leandro Pimentel

Jorge Salek Aude

Fernanda Silva

Isabela Gaglianone

Miriam Coelho De Souza

Evelyn Disitzer

Deborah Silva De Queiroz

Nelson Waisbich

Maria Do Socorro Gonçalves

Franklin Moutinho Rodrigues

Mario Handler

Vanessa Martins Melo Fidellis De Souza

Luiz Cesar Gomes Dos Reis

Patrícia

Amélia Siegel Corrêa

Misha Klein

Maria Lúcia Castilho Romers

Monica Vendramini Reis

Anamelia B Buoro

Claudia Soares

Helen Cordeiro Audino

Ana Esther Della Croce

Cintia Borges Almeida Fonseca

José Braz Goilart

Marta Conte

Cintia Lublanski

Julio Villani

Mirza Seabra Toscho

Marcos Pimenta

Adrián Pablo Fanjul

Denise Cabral Carlos De Oliveira

Eduardo Luiz Samico

Lúcia Adélia Fernandes

Gislene Marques Meireles

Diogo Ardaillon Simoes

Daniele Melo Da Costa

Anna Maria A. Do Amaral

Sergio Windholz

Gal Oppido

Breno Kuperman

Ana Beatriz Do Nascimento Genuncio

Heloar Rodrigues Oliveira Reis

Geraldo Bastos De Oliveira

Rosa Gauditano

Denise Asdis

Mariana Weiss Telles

Renato Sztutman

Norberto Lima Bonini

Dalila De Almeida Gomes Coura

Marcos Mantoan

Claudia Beatriz Campanella De Siervi

Moisés De Jesus Prazeres Dos Santos Bezerra

Ana Paulina Aguiar Soares

Cláudia Patrícia Coutinho Campos

Nanci De Oliveira Lima

Thomas D. Rogers

Luiz Fernando Narcizo De Oliveira

Graziella Baggio

Leda Barone

Nelisa De Araujo Guimaraes

Izabel Missagia De Mattos

Cláudio José Mendes Ferreira

Paulo Eustaquio Duarte Pinto

Maria Thereza Marcilio

Armando Molina Divan Junior

Fernanda Franceschi

Maria Das Gracas Vitoria Franca

Sonia Maria De Oliveira Capanema

Márcio Fecher

Antonio Filho

Luiz Fernando Dias Duarte

Maria Andrade

Liana Albernaz De Melo Bastos

Margaret Assis Arantes

Marcelo Oliveira Da Silva

Fernanda Otoni

Carlos A. Forment

Arthur Vianna

Elison Oliveira

Rebecca Atencio

Miriam Chnaiderman

Anna Carolina Lo Bianco

Adelmo Duarte Filho

Eliane Luzia Trevisan

Isabella Marcatti

Ingrid Brioso Rieumont

Magda Chinellato

Maria Ignez Costa Moreira

Paloma Vidal

Bianca Lucindo Côrtes

Maria Lúcia Gross

Clara Marina

Jose Ricardo De Oliveira

Eunice Rodrigues Paiva

Fernanda Scalzo

Regina Helena Teixeira

Elaine Cristina Simões Brandão

Ligiana Costa

Isabela Gouveia Cabral

Leonardo Libanio Christo

Claudio Vaz

Paulo Probo

Jorge Pessoa

Marina Corcovia

Alba Valeria Pereira Cordeiro

Filadelfo Oliveira Neto

Moises Damiao De Souza

Diva Alves

Patricia Pinho

Vera Maria Taranto

Luiz Di Bella

Ligia De Melo Canejo

Renata Gerard Bondim

Eliana Monteiro Moreira

Valéria De Oliveira Julião

Cleonice Maria Campos Dorneles

Lygia Segala

Silvana Nascimento

Jorge R. Lima

Lucio Vitor Olivier

José Ricardo Marcondes Paim

José Sergio Leite Lopes

Monika Sönksen

Francisco Bethencourt

Valéria Maria De Azeredo Passos

Lídice Matos

Soraia Bento

Maria Juliana Da Silva Medina

Marcelo

Guillermo Rocamora

Creusa Salette De Oliveira

Mauricio Magrisso

Monica Martins Rabelo

Evangelina Jimenez

Maria Carmen Andrade Gomes

José Fernando Thomé Jucá

Angela Vilela

Edwar Nogueira Soares

Maria Rita Medeiros Fontes

Cecilia Mello

Daniel Cavalcante Aragão

Maria Lucia De Oliveira Marques

Sandra Lucia Cerqueira Ferreira

Maria Ferreira

Mariangela Tamietti

Jorge Teotonio

José Fernando Cardoso

Gilda Cosenza

Luis Marsala

Renata Magalhães Da Silveira

Sonia Regina Hoffmann

Marilia Marques

Águeda Pereira

Dayse Cardoso Codeço Wagner

Luciano Pinho Nilo

Fábio Cerqueira Brandão

Luzinete Simões Minella

Natalia Reis

Maria Júlia Chabo

Maria Luiza Ghirardi

Adriana Bezerra Pimentel

Telma Araújo

Telma De Oliveira Araújo

Marisa Lourenço

José Renato Ferreira Canejo

Márcia Regina Okano

Tatiana Pavanelli Valsi

Suzana Deslandes

David M. Halperin

Leda Maria

Isaac Cândido Júnior

Mirian Iolanda Rejani

Cid Barbosa Lima Junior

Victor Burton

Crislaine Valéria De Toledo Francisco

Claudio Meneghetti

Leandro Mendonça

José Roberto Eliezer

Renata Zambonelli Nogueira

Marcia Scazufca

Luiz Camillo Osorio

Frederico Lustosa Da Costa

Kathleen Hulley

Liliane Kemper

Renata Paparelli

Gabriel Luiz Bandouk

Bruno Brulon Soares

Luciana Whitaker

Iris Carolina Miguez

Claudia Versiani

Celso Curi

Wallace Puosso

Andrea Sendyk

Carlos Grassioli

Sábado Nicolau Girardi

Maria Esther De Freitas

Sonia Roncador

Maria Dos Prazeres Firmino De Barros

Sergio Leite Pedrosa

Lourdes Tisuca Yamane

Maria Filomena Gregori

Maria Alice Bezerra

Eduardo Affonso

Marilia Balbi

Silvero Pereira Do Nascimento

Vauner S Azevedo

Luiz Fernando Rodrigues De Paula

Falcão Vasconcellos, Luiz Gonzaga

Stéphanie Roque

Thomás Aquino

Guilherme Meyer

Madalena Vaz-pinto

Mariana Figueiredo

Celia Rita Genovez

Edna Maria Da Silva

Luiz Coelho

Aparecida Mendes

Andrea Roca

Tiago Corbisier Matheus

Antonio Carlos Pereira Da Silva

Breno Bringel

Renato Sampaio

Roberto Valsi

Ana Lúcia Braga Pedrozo

Luís Ricardo Pires

Tadeu Di Pietro

Celia Orlandi

Janine Luz Vasconcelos

Daniel De Carvalho

Lucila J M Gonçalves

Denise Trevisan De Góes

Reginafátima Rachide

Conceicao De Maria Coelho Verdini

Samuel Sena Semim

Roberto Da Silva Amorim

Elcio Gonçalves

Maria Scazufca

Luciola Licinio Santos

Maria Cristina De Souza

Pedro Moritz Schwarcz

Ronaldo Godinho

Paulo Neves

Vania C. Sequeira

Marília Arreguy

Fernanda Reis Corte

Gustavo Montenegro

Evelynn Rosaria De Alcantara

Jamila Aparecida Silva Câmara

Eliana Borges Pereira Leite

Mauro Kohan

Naira Kiyomi Uehara

Vera Lúcia

Beth Ng

Celso Melo

Selma Venco

Susane Worcman

Adriano Chan

Mauro Pergaminik Meiches

Jose Marcilio Cavalcanti Ferreira

Otavio Anisio Amaral Ramos

Tatiana Sottili

Ana Rita Souza Prata

Dr. Susan C. Quinlan

Ademir Rodrigues Pereira

Mario Dionel

Ernesto Neto

Tecka

Marcelo Duarte Pinto

Ivanildo Santana Do Nascimento

Jorge Luiz Padilhs

José Antônio Aleixo Silva

Maria Leticia Ferreira Da Costa Val

Branca Szafir

José Milton Bertoco

Andrea Camposcozinhe

Cristina Guedes

Tânia Zillio

Nelson Jakson Gomes Da Silva

Ivan Toledo De Sousa

Fabrício César De Oliveira

Christianne Jacome

Fabio De Sa E Silva

Patrícia De Medeiros Guimarães

Erika Fonseca

Paula Vig Garcia

Stephen Duncombe

Carlos Alberto De Freitas

Rebeca Roseli Lang

Rosália Maria Ev Neves

Santuza Fernandes Rodrigues

Heloisa Buarque De Hollanda

Acácia Cristina Reis De Andrade Brito

Vanda Claudino-sales

Maria Cristina Guimarães

Eduardo Godoy

Rodrigo Soares De Cerqueira

Marta Barcellos

Reginalice Cera Da Silva

Marta Vanelli

Ana Maria Stucchi Vannucchi

Mara Coelho De Souza Lago

Maria Rebello De Rezende Bombonatti

Ariadna Paz

Ameris Paol

Iris Kantor

Tomás Selaibe Pires

Angela Bergallo

Maria Teresa Da Silveira Pinheiro

Jacqueline Castro

Cilene A Silva

Tracy Devine Guzmán

Mônica Guidorizzi

Tarsila Araújo

Denise Di Loreto

Maria Ester Lopes Moreira

Silvio Naslauski

Marília Dornas

Marcio Acselrad

Adriana Marques

Guilherme Giufrida

Marilza De Meli Foucher

Rômulo Viol

Linda Luz Jansen De Jesus Brigato

Rich Potter, Phd

Lorena Féres Da Silva Telles

Sérgio Augusto Pinto

Marcia Peicher Lisboa

Paulo Pace

Sonia Regina Furlan

Sonia

Regina De Paula

Amanda De Sousa Cabral

Eduardo Aguiar Ferreira

Céu Bauler

Ronaldo Rabello

Oscar Loureiro Malta

Michele Gonçalves Dos Ramos

Juliana Capile Rivera

Cleide Monteiro

Catarina De Sousa

Gabriel Farias Rodrigues

Euler Oliveira Cardoso Da Costa

Lígia Marques Miguez

Ivo Lesbaupin

Alice Warschaue

Paulo Germano Marmorato

Carolina Domingues

Camila Maciel

Marilene Lima

Paula Nogueira

Angela Furtado

Eduardo Martins

Delaine Carvalho

Célia Maria Leite Costa

Cristina Ricardo

Elza Pinto Couto

Hebe Mattos

Maria Berenice Dias

Maria De Nazareth Baudel Wanderley

Carmem Matos

Gilvane Caldas Lima

Márcia Motta

Arthur José Medeiros De Almeida

Daniela Corbe

Silvia Massara Pacheco Fernandes

Luiz Roberto Alves

Wilma Szwarc

Iara Costa Pinto

Beatriz Carmen Pallaoro

Alice Sant'anna

Marcia Arantes

Maria Valdecira De Lima Silva

Márcia Leitão

Tatiana Klix

Nadia Vieira

Cássio Eduardo Soares Miranda

Mateus Bernardes

Emanuella Urquiza

Paulo Oswaldo Boaventura Netto

Anelise Wisbeck

Elizabeth Laguardia Faria

Matias Lopez

Vanessa Fausto Klein

Sergio Costa

Ricardo Rezende

Hivanesa Cristina Da Silva

Terezinha Bissoli

Jorge Schwartz

Luís Fernando Lopes Pereira

Adelia Maria Franceschini

Maicon P Da Cunha

Cecília Pescatore Alves

Maurício Lucchesi

Denilson Ronan De Carvalho

Nívia Pombo

Maria Lucia Udihara

Cristóvão Giovani Burgarelli

Rosangela Colosio

Mauricio Acuna

Suzy Lopes

David Linhares

Mayara Morais Barbosa

Paulo Marcos Ragnole Silva

Valdemar Sguissardi

Rosana Baccarini

Francisco Raul Cornejo De Souza

Raquel Joane Rodrigues

Carlos Bassi

Rute Da Cunha

Isabel Appy

Ana Patitucci

Sandra Cutar

Guilherme Da Silva Ribeiro

Josinea Marprates

Allison Charlotte Burkel

Paulina Maria Ubaldino Pereira Zoberi

Maria Esperança Fernandes Carneiro

Marieta Magaldi

Betina Zalcberg

Manoel Pedroza

Antonio De Freitas Da Corte

Celeste Aida

Elza Freitas

Dayse Vieira Maia De Miranda

Jacqueline Custodio

Robson Sabtos

Eduardo Lara

Vera Maria Couto Zeferino

Erika Kokay

Elizabeth M Siervi

Eliane De Freitas

Aparecida De Morais

Antonio Gomes

Patricia Santos Souza Carlos

Maria Benilze Sales

Cláudia Beatriz S C Cruz

Elisa Puterman

Alvaro Jarrin

Mayra Pinto

Rosângela Cortinhas

Maria Do Rosário Nogueira Rivelli

José Carlos Lopes

Shirley Monteiro De Melo

Leonel Braga Neto

Maria Piedade Malerba

Luciana Ferreira Moura Mendonça

Cleide Lopes

Jose Arlindo Barcelos

Maria Do Amparo B. Andrade

Ricardo Vieira Dos Santos Paiva

Marco Antonio Coelho

Laura Butcher Camargo

Rita Braga

Fábio Gatti

Maria Beatriz Contreiras Agra De Alcantara

Valeria Barbieri

Adriana De Oliveira Rangel

Sonia Maria Da Silva Maciel

Jeane De Jesus Zanetti Garcia

Ana Lucia Araujo

Sulamita Esteliam

André Gimenes

Paloma Jorge Amado

João Felipe Sobrinho Kneipp Cerqueira Pinto

Carmen Rial

Sofia Rosenbaum

Alberto Daflon Gomes Filho

Andrea Casa Nova Maia

Beatriz Vieira De Souza

Ludmila Maria Paulino Rocha

Charles Monteiro De Jesus

Carla Raquel

Durval Augusto Rizzatto

Hélia Márcia Silva Mathias

Gustavo Matos

Rodolfo Pinto Stumpf

Márcia Regina De Almeida Rezende Ruiz

Oscar Antonio De Almeida Cirino

Marcos Teixeira

Tarcioleal Pereira

Rejane Camara Cutrim

Cesar Piovani

Jun Nakabayashi

Marta Azzolini

Carlos Anibal Nogueira Da Costa

Jr. Black

Isabel Lustosa

Maria Elizabeth Varjal Medicis Pinto

Diou Faria

Maeve Jinkings

Mateus Vitavar

Vania Souza

Miriam Adelman

Peter M. Beattie

Marco Fialho

Dale T. Graden

Mira Wajntal

Maria Da Graça Dos Santos Gome

Cláudia Cabral Chalub

Caroline Chang

Margareth

Soalba Virgínia Vieira

Alan K. De Alcantara

Anamaria Fernandes Willemes Batalha

Monica Mattins

Maria Eugênia De Carvalho

Marinalva Portilho Vieira

Jussara Bivar

Raimundo Donato Prado Ribeiro

Hal Langfur

Heloisa Buarque De Almeida

Jorge Pacheco

José Brasil De Matos Filho

Regina Weinfeld Reiss

Flavia De Castro E Castro

Maria De Fátima Alves

George A Yudice

Erandy Albernaz Lopes

Andrêza Almeida Fernandes Alves

Angelica Melo De Sá

Aluisio Rodrigues Cabral

Maristela De Paula Andrade

Aliston Mota Barros

Maria Luiza Heilborn

Geraldo Fonseca

Luiz Oliveira

Marconi De Lima Braz

Maria Das Graças Cabral E Silva

Anselmo Jose Da Silva

Joao Carlos Vilarim

Roberto Morais Da Silva

Carolina Rede Biller

José Geraldo Furtado Ramos

Xosé Abad

Silvia Monteggia Varela

Maria Aparecida Ribeiro Magalhaes

Helia Ferreira

Luiz Henrique Malzone Assumpção

Roseane Freitas Nicolau

Amy Chazkel

Luciana Morais Brígido

Ana Carolina Araujo Abreu

Alba Gomes De Paiva

Solon Coelho

Patricia Scotolo

Luena Nascimento Nunes Pereira

Paula Perrier

Marco Meyer

Marina Antunes

Rosangela Real

Ivette Lenard

Stefano Nogueira De Azevedo

Neide Hanan

Maria Consolação Da Silva

Rafael Lagler

Carmem Lucia Do Amaral

Valter Battistin

Marta R Amoroso

Maria Olívia Chiarella Ornelas De Mello

Soraia Aparecida Ferreira

Maria Eulalia Rocha Carneiro

Rosania Maria De Carvalho Abrantes

João Carlos Dias De Castro

Simone Kropf

Eliani Dantos

Fabiana Biancardi

Celigracia Maddalena

Frank Lourenço

Vanessa De Almeida Silva

Regina Cequeira

Cristina Ribeiro

Claudia Heller

Riba De Castro

Lilian Krakowski

João Bosco Da Silva Fonseca

Hélio Rubens Corinos Lima

Júlia Midori Kuniyoshi

Leonardo Tucherman

Isildinha Baptista Nogueira

Patrícia Cabianca Gazire

Michele Castro

Virgínia Arêas Peixoto

Naiara Morena Roque

Glenio Martins

Francisco

Roque Ferreira

Manoela Goldoni

Adriana Martorano

Patrícia Fernanda Barbosa Dutra

Ligia Mefano

Daniela Gomes

Paola Martins

Marco Antônio Quirino Duarte

Alexandre Do Nascimento Souza

Rogerio Alexandre Cunha Simoes

Daniel De Paula Aragao

Arnaldo Nudelman

Maria Stella Sampaio Leite

Paloma Varon

Célia De Lima Carvalho

Cicera Vanessa Maia

Eduardo Marques

Beto Quadros

Cristina Deane

Lazara Cristinada Silva

Gênese Andrade

Bibiana Bolson

Sonia Lansky

Cristiane Santos De Souza Nogueira

Irene Nogueira De Rezende

Marcos Antonio De Oliveira Sá

Roberto Carvalho

Josiane Pasa

Affonso Henriques Nunes

Cézar Fernandes Alves

Steven Hahn

Janaína De Paula

Marilena Lima

José Otavio Torres Lopes Da Cruz

Lia Só Ncini

Celina Luiza Romagnani

Gerardo Halpern

Bruno Nascimento Campos

Vera Luz

Robert Austin

Elizabeth Da S. Simões

Antonio Carlos

Marc Becker

Leopoldo M. Bernucci

Fernando Martins Borges Coelho

Francisco Moreira

Adelia Pasta

Marta Francisca Topel

Monica Guimaraes Teixeira Do Amaral

Luiz F Taranto

Heloisa Pontes

Cleber Zeferino

Fabiana D'alessandro Nogueira Portilho

Eliana C Sisla

Joana Maria Leôncio

Jose Antonio Pereira Do Nascimento

Erika Robb Larkins

Geraldo Magnani

Oswaldo Correa Miranda

Shilpa Narayan

Ana Rojas

Gabriella Scheer

Carlos Chesman De Araújo Feitosa Chesman

Valéria Costa Pacheco

Lisiane Da Silveira Ev

Leonardo Danziato

María Do Carmo Pinheiro Chagas

Kleber Alexandre Da Rocha

Joao Candido Portinari

Jonas Godinho

André Monteiro

Ivon P Fittipaldi

Cecilia Campello Do Amaral Mello

Eliane Veras Soares

Paulo Fluxus

Solange Lins Chaves

Tomé Carlos Lago Reis

Fred Góes

Maria De Fátima Tomaz

Mário A. G. Neto

Marcos Pores Leodoro

Alvaro Alves. Evangelizar Nossos Indígenas É O Mesmo Que Matá-los Em Vida. Trocar A Alegria Natural Pela Tristeza "Dos Degredados Filhos De Eva"

Daniel Marques Araújo

João Carlos Da Luz

Maria Do Carmo Bueno Guerra

Cynthia Sarti

Marcelo Noah

David Lehmann

June Alice Chaves Izzo

Mônica Leite

Rosi Schwantes

Renato Penteado Fabiano

Célia Regina Rossi

Sylvio Gomes Lanna

Heitor Frúgoli Jr.

Luciana Fenyves Sadalla De Avila

Ana Maria Barcellos De Lima

Carlos Roberto De Carvalho

Luciene De Rezende Figueira

Paula Paiva

Conrado Hübner Mendes

Federico Veiroj

Sergio Vitor Lemes

Eduardo Peres De Paula Bomfim Lopes

Claudia Regina Da Silva

Danny Barbosa

Sean T Mitchell

Leandro Castro Oltramari

Mariza Guerra De Andrade

Wilson Moromizato

Paulina Basch

Paulino S. Fukunaga

Evanize Pavanelli Valsi

Marcia Regina Bozon De Campos

Ricardo Airut Pradas

Marcos Costa Lima

Luciana Coutinho Passos

Claudia Guimaraes Costa

Evelani Martins Da Silva

Adilson Ribeiro Dos Santos

Samara Azevedo

João Batista M C Lima

Alex Ivan Peirano Chacon

Maria Da Consolação Silva

Adele Nelson

Paulo Schleder

Maria Emília Caixeta

Pedro Meira Monteiro

Cesar Augusto Oller Do Nascimento

Virgínia Maria Trindade Valadares

Gustavo De Melo

Vilma Franceschi

Maria Helena De Moraes Pozzo Rossetti Pacheco

Evanilde Martins Carlos

Juliana Monteiro De Andrade

Helena Maria Cruz E Souza

Vilma Augusta Dos Santos

Walderes Nunes Loureiro

Maria Odila Leite Da Silva Dias

Julio Albuquerque

Eduardo Coelho Grillo

Maria Isabel Cunha Pimenta

Peter Evans

Sibele Andreoli De Oliveira

Alfredo Arnóbio De Souza Da Gama

Jose Wilson Martins Da Silva Jujior

Estevam Las Casas

Altamiro Vilhena

Lêda Lucia Queiroz

Leda Catunda

Osvaldo Rocha Da Silva

Laércio Costa Nunes

Emilio Veronese

Suzi Meneses Ribeiro

Cláudia Borges Costa

Maria Ines Oliveira Bodanese

Mauricio Brandão

Helderson Mariani Pires

Paulo Alves De Lima

Carlos Lineu

Vera Lucia Dos Santos Cardoso

Diogo R. Coutinho

Simone Michelin

Bruna Barbosa

Robson Quirino Salvador

Marta Kuczynski

Eleide Abril Gordon Findlay

Ana Cristina Figueiredo

Maria Sandra Perrud

Denise Braz

Erich Proglhof

Valéria

Mardonio Coelho Filho

William Menezes

Munira Proenca

Heloísa Maria Halembeck Marton

Guilherme Aguiar

Raquel Wrona

Luís Henrique De Oliveira Daló

Ana Luisescitek

Rosana Pinheiro-machado

Claudio Cesar Santoro

Fernando Rinaldi

Sylvio De Sousa Gadelha Costs

Jim Uleman

Riardo Chaloub

Gigi Pedroza

Maria Do Socorro Fernandes De Carvalho

Alexandre Bhering

José Maria Porcaro Salles

Cândido Hilário García De Araújo

Juliana Real Nunes

César Coelho Xavier

Leneide Duarte-plon

Valquiria Ferreira Da Silva

Rosali Cristofoli Flores Nobre

Fernando Porto Calipo

Remo Mutzenberg

Nuria Fló Rama

Eliana Da Silveira Cruz Caligiuri

Thiago Herzog

Jose Gomes Temporao

Lauren Minsky

Guilherme Pires Mata

Alice Claus

Marcos De Sao Thiago

Daniel Hunt

Luciene Andrade De Souza

Sinclair Thomson

Viviane Namur

Andrea Sampaio

Hélio Rabelo

Rose May Carneiro

James Woodard

Marcelo D'salete

Claudia M Gadotti

Ariovaldo Ramos

Marcio Doctors

Maria Do Socorro Oliver Torres

Jonathan Prateat

Lilian Frazão

Lúcio França

Carlos Francisco

Maria Letícia Corrêa

Heloisa Eterna

Octávia C. Martin Danziato

Rosali Ziller De Araújo

Margareth Messias

Juliana Casaccia Vaz

Eva Wongtschowski

Sandra Lúcia Barbosa

Mauro Rabacov

Alejandro Velasco

Robeni Baptista Da Costa

Marco Augusto Cecchini

Francisco De Assis Da Silva

Alberto Guerreiro

Glauber Janio Da Silva Santos

Gustavo Horta

Mara Selaibe

Ligia Maria Machado Pereira Dos Santos

Gilmara Azenha

Cecilia Motta De Paula

Isadora Burmeister Dickie

Aldo Ambrózio

Francisco Eduardo Serra Grande Da Silva

Flavio Pires

Elisiane Sartori

Raquel Durigon

Mario Luiz Machado

Ronaldo Abrão Pimentel

Leonardo Costa Lima Verde

Alberto Kleinas

Valentina Zanini

Maria Laurinda Ribeiro De Sousa

Nina Mary Lopes Cunha

Cássia Brito Carneiro

Gabriela Poester

Nelson Nisenbaum

Max Santos

Ercilia Brasil

Jamille Pinheiro Dias

Miriam Grossi

Claudia Barcellos Rezende

Leonardo M. Diniz

José Manoel Baltar Da Rocha

José De Anchieta Leal

Didier David Pozza

Daniel Gonzalez

Ligia F Ferreira

Cintia Aldaci Da Cruz

Tiago Rafael Pinto Lucio

Clodsmidt Riani Filho

Walkyria Acquesta Dias

Savitri D

Marcos E B N Miguel

Vítor Ugo Lopes Froes

Renato Alves Pasquantonio

Stella Lobo

Gabriel Giorgi

Maria Da Paz

Alberto Alexandre Martins

Luis Miranda

Toni Nogueira

Sheilla Pianco

Debora Altina Carvalho

Pedro Robles

Rosângela Da Silva

Mabel Casakin

Joana Maria Pedro

Rosália Rocha E Rocha

Sinai Sganzerla

Paulo Apulcro Fonseca

José Luiz Rodrigues

Elvis Dieni Bardini

Simone Raitzik

Cesar Santos

Pablo Tallavera

Neli Neves

John C. Dawsey

Rogéria Sampaio

Mariana Taranto

Terezinha Das Graças Loureiro

Gerson Hideki Fujiyama

Fernando Lisboa

Nisdete Reis

Mariangela O. Kamnitzer Bracco

Cristiane Maria Cornelia Gottschalk

Vanessa Argollo

Barbara Browning

Tom Farias

Isabel Duarte

Juliano Dornelles

Suzy Lopes

Timo Görs

Seth Garfield

Paula Halperin

Joel Wolfe