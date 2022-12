Mantendo tradição presidencial, Lula pode morar na Granja do Torto antes da posse, diz Rui Costa

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode manter a tradição de morar na Granja do Torto, em Brasília, antes da posse marcada para 1º de janeiro, de acordo com o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA). A informação é da Folha de S. Paulo.

Atualmente, quem reside no local é o ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, Guedes sairá de férias na segunda-feira (19) e não retornará mais ao cargo , dado que o mandato de Jair Bolsonaro (PL) na presidência da República terá se encerrado. Desta forma, Rui afirmou que ligará para o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), para agendar uma visita ao local e articular uma possível mudança de Lula.

"Eu vou confirmar essa informação (de que Guedes desocupará a Granja do Torto nos próximos dias). Ao vir aqui eu recebi essa informação. Vou ligar para o ministro Ciro [Nogueira] e confirmar. Se for, amanhã mesmo já farei com a equipe técnica uma visita à casa para ver a possibilidade o quanto antes de o presidente ter um espaço mais adequado para se instalar", disse o futuro ministro.

O presidente diplomado está hospedado em um hotel de Brasília e, de início, prevê que ficará onde está até a posse. Mas a possibilidade de ocupar a Granja do Torto manteria uma tradição das últimas transições. Tal tradição, inclusive, começou com Lula, que foi convidado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) a morar no local em 2002 após ser eleito. Temer também ofereceu a residência a Bolsonaro após as eleições de 2018, e o atual chefe do Executivo aceitou o convite.

