Marco Aurélio critica Toffoli por participação no julgamento que anulou delação: "julgar em causa própria é a pior coisa"

O ministro do STF Marco Aurélio Mello criticou a participação do ministro Dias Toffoli no julgamento que anulou a delação de Sérgio Cabral, que o acusa de ter recebido propinas. Para Marco Aurélio, "é por isso que o Supremo hoje em dia quase não é levado a sério" edit

247 - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello criticou a participação do ministro Dias Toffoli no julgamento que anulou a delação do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Toffoli foi acusado pelo emedebista de ter recebido propina em troca de decisões favoráveis a dois prefeitos do estado. A informação é da coluna de Carolina Brígido, no UOL.

Para Marco Aurélio, Toffoli deveria ter se declarado impedido: "Eu, no lugar dele, teria me declarado impedido ontem, porque a comunidade jurídica e os leigos não entendem isso. Julgar em causa própria é a pior coisa para o juiz. Eu esperava que ele saísse do processo. No lugar dele, eu teria saído".

O ministro destacou que a participação de Toffoli no julgamento prejudica a imagem do STF. "Por isso é que o Supremo hoje em dia quase não é levado a sério. Isso é péssimo em termos institucionais. Perde a instituição. Não estou atacando o colega, estou defendendo a instituição que integro", completou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.