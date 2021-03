Marco Aurélio de Carvalho: voto do ministro Kassio é completamente contraditório

Revista Fórum - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, especializado em Direito Público e integrante do Grupo Prerrogativas, criticou o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que votou, nesta terça-feira (23), contra a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do ex-presidente Lula.

“O voto do ministro Kassio é completamente contraditório. Chega, inclusive, a ser constrangedor a passagem em que ele cita teorias garantistas. Ao que parece, o presidente Bolsonaro tinha razão quando antecipou a posição do ministro que ele indicou, o que é absolutamente lamentável”, destacou.

Leia mais na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.