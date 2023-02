Marcos do Val recua sobre renúncia após denunciar golpe de Bolsonaro

Apoie o 247

Por Roberto Junquilho, Século Diário - "E também não posso largar a missão que eu assumi, sozinho até agora, para apresentar à sociedade e à imprensa quem prevaricou. Então a decisão ainda não foi tomada". Com essa declaração, dada em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (2), o senador Marcos do Val (Podemos) voltou atrás na decisão de renunciar ao mandato, anunciada em redes sociais, depois de denunciar que sofreu pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de Estado.

Ele descartou a renúncia e apontou a sua primeira suplente, Rosana Foerstt, professora sem atuação política destacada, filiada ao Cidadania e ligada ao grupo político do deputado estadual reeleito Fabrício Gandini, do mesmo partido. Há uma semana, Rosana foi exonerada da Secretaria de Estado do Trabalho, na gestão liderada pelo governador Renato Casagrande (PSB), aliado de Gandini.

"Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo a chegar aqui, reunir a equipe - e reuni realmente parte da equipe - para tomar a decisão de que ia sair. Deixar assumir a suplente não, porque ela, na época da campanha - que foi sem recurso -, eu não tinha nenhum nome para suplência e na hora tinha a secretária de um vereador e eu perguntei se ela podia emprestar os documentos para ser minha suplente. Ela deu e pronto, foi eleita e ela achou que (…)", disse o senador.

E acrescenta: "Eu tive um infarto lá no primeiro ano e ela mandou uma mensagem, 'olha, estou pronta para assumir'. Nem perguntou se eu estava bem. Aí eu falei, 'olha, não foi acordado nada disso. Você esquece dessa possibilidade'. Então essa possibilidade de ter alguém assumindo o meu lugar, zero [chance]. Não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído...".

Procurada por Século Diário, Rosana não retornou ao contato.

O golpe

Na postagem sobre o golpe, o senador afirma: "Eu ficava p... quando me chamavam de bolsonarista. 'Ah, o senador bolsonarista e tal'. Vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês: sexta-feira [3], vai sair na Veja, a tentativa do Bolsonaro, que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei", afirmou Marcos do Val nas redes sociais.

Em seguida, publicou um comunicado sobre a renúncia ao mandato: "Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política".

Segundo o parlamentar, a decisão pela renúncia foi adotada em decorrência dos ataques e ofensas sofridas durante o mandato. O pedido de afastamento seria apresentado nos próximos dias, como disse inicialmente. O mandato de Marcos do Val termina somente em fevereiro de 2027.

Em gravação divulgada pela Agência Senado, no dia 10 deste mês, dois dias depois da invasão aos prédios dos três poderes, em Brasília, do Val aponta: "Houve um treinamento específico para fazer essas invasões". Ele também disse que "alguém que já foi ou já esteve como função de polícia repassou esses conhecimentos para os invasores".

