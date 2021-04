Maria do Rosário defende impeachment de Bolsonaro: "nenhum país tem um genocida na presidência como o Brasil"

Durante participação no Boa Noite 247, a deputada Maria do Rosário rebateu o ataque do líder do governo, Ricardo BArros, aos professores e disse que o país não pode esperar até 2022 para se livrar de Jair Bolsonaro edit

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) defendeu nesta terça-feira (20) o impeachment imediato de Jair Bolsonaro. Durante participação no Boa Noite 247, da TV 247, a deputada petista rebateu o ataque do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que disse que só os professores não querem trabalhar.

"O Ministério da Educação é o coordenador do sistema, e nós não temos Ministério da Educação. Nós tivemos três ou quatro ministros, mas nenhum deles assumiu a tarefa de articulação do sistema com as prefeituras e os estados para garantir o funcionamento", acrescentou a deputada petista.

A parlamentar reiterou que é preciso que o governo forneça as condições básicas necessárias para o retorno das aulas presenciais. "É claro que o MEC tinha que ter construído as condições para os alunos chegarem até a escola. Todos os países fizeram isso, o Brasil, não. Mas nenhum país tem um presidente como Bolsonaro. Nenhum país tem um genocida na presidência como nós temos no Brasil. Esse é o nosso drama. As pessoas falam 'tem que esperar 2022', quem vai esperar 2022 com tanto crime de responsabilidade? Eu quero mais é que vote o impeachment ", afirmou.

