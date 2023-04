Médica é promovida e se torna a primeira almirante negra da Marinha do Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - Na última semana, a Marinha promoveu a médica Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição ao posto de almirante, tornando-a a primeira mulher negra na história da Força a alcançar tal posição.

A promoção foi decidida em fevereiro pelo almirantado e foi confirmada recentemente. Nesta terça-feira (4), ela participou da cerimônia no Palácio do Planalto na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou os oficiais-generais que haviam sido promovidos.

"Eu estou bastante feliz, me sinto recompensada. Nossa carreira na Marinha do Brasil é cercada de momentos difíceis, momentos bons, e a instituição abre essa oportunidade para que as oficiais alcancem, por mérito próprio, postos mais elevados durante a carreira. Me sinto recompensada e feliz por estar fazendo parte do grupo de almirantes da Marinha", disse Maria Cecília à Folha de S. Paulo.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.