Médicos conselheiros do CFM participaram de reunião do Gabinete Paralelo com Bolsonaro

247 - Dois médicos conselheiros do Conselho Federal de Medicina (CFM) participaram de uma reunião do Gabinete Paralelo com Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. O CFM aprovou em 2020 um parecer que deu autonomia a médicos a prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes diagnosticados com a Covid-19. Os medicamentos não têm eficácia comprovada para o tratamento contra a doença.

O urologista Luís Guilherme Teixeira dos Santos, conselheiro federal pelo estado do Rio de Janeiro, e a endocrinologista Annelise Mota de Alencar Meneguesso, conselheira federal pelo estado da Paraíba, foram gravados falando ao microfone em um vídeo publicado na página de Bolsonaro no Facebook, no dia 8 de setembro de 2020.

Ao começar sua fala no evento, Annelisse apresenta a si e a Luís Guilherme como conselheiros federais do CFM. "A gente falou aqui o nome de muitas drogas, mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento é sempre mais importante do que droga A ou droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha o direito de ser diagnosticado precocemente e ter seu tratamento instituído precocemente", disse ela.

Em sua apresentação, Teixeira afirmou que há milhares de médicos ao lado de Bolsonaro lutando contra "um sistema". "Hoje eu vejo para cada uma dessas pessoas que estão aqui e tantas outras que já passaram, presidente, estão lutando ao lado do senhor. Nós temos hoje dezenas, milhares de médicos que estão lutando contra um sistema que foi dado, e esse sistema é contra a vida, contra as pessoas, contra a sociedade. Nós médicos aqui hoje somos médicos de verdade", acrescentou.

A endocrinologista disse que não foi ao evento representando o CFM. “Mas, na hora, em virtude do que estava sendo falado, uma vez que a transmissão foi pública, sentimos a obrigação de defender o parecer 04/2020, que defende a autonomia do médico de prescrever (ou não) o que achar necessário ao seu paciente", afirmou.

Teixeira também disse que ele e a médica foram convidados pelo movimento Médicos pela Vida. "Minha presença foi pessoal e por acreditar que o presidente pudesse ouvir quem trabalha na ponta atendendo as pessoas, respeitasse a autonomia do médico e pudesse melhorar os cerceamentos que muitos médicos estavam e estão ainda sofrendo nos municípios", acrescentou.

Em nota, o CFM disse desconhecer a existência da reunião e que a participação dos dois médicos conselheiros é de "inteira responsabilidade dos envolvidos". “A eventual participação, portanto, é de inteira responsabilidade dos envolvidos. O CFM não autoriza qualquer médico, seja conselheiro ou não, a falar em nome da autarquia, salvo quando houver indicação oficial”, disse.

