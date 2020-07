Membros do Poder Judiciário reclamam de operações 'oportunistas' e 'midiáticas' da Polícia Federal

247 - O ministro da Justiça, André Mendonça, recebeu reclamações de ministros de tribunais superiores sobre a atuação da Polícia Federal nas operações realizadas nos últimos dias.

As reclamações se voltam contra o caráter midiático das ações e o oportunismo das investigações, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Os magistrados estão sugerindo um código de conduta sobre horário, trajes e carros utilizados nas operações contra governadores e parlamentares.

Mendonça foi refratário às críticas, vai abordar o assunto com o diretor-geral da PF. As operações envolvendo governadores foram autorizadas por ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). No caso do PSDB, as decisões saíram da primeira instância.

O Senado e a Câmara também decidiram reagir às investigações, tentando impedir medidas de busca dentro do Congresso.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.