Mensagens revelam que mãe de Henry foi enforcada por Jairinho cinco dias antes da morte do filho

Evidências foram encontradas pela polícia no celular da babá da criança em um aplicativo de conversas e revelam uma sucessão de agressões até o dia da morte de Hery Borel, no dia 08 de março. edit

247- O diálogo encontrado no aplicativo WhatsApp em que a babá Thayná de Oliveira Ferreira conversa com o pai do menino Henry Borel, revela que o vereador Dr. Jairinho (sem partido) teria enforcado e agredido a mãe de Henry, Monique Medeiros cinco dias antes da morte do garoto, após uma briga do casal. A babá relata ainda, que Jairinho deixaria o apartamento do casal no Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, pois Monique ameaçou prejudicá-lo.

Apesar do relato, de acordo com informações do UOL, a polícia não acredita na hipótese da vítima – Monique – ser manipulada por Jairinho na versão da defesa dela. No entanto, em entrevista coletiva, a defesa de Monique Medeiros informou que a investigação não levou em conta o típico cenário e comportamento padrões de violência doméstica que tinham Monique e Henry como vítimas e culminou com a morte trágica da criança, alegaram.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as mensagens encontradas no celular da babá mostram uma escalada de violência contra mãe e filho e que, em muitos momentos também houve omissão da mãe quando, por exemplo, mesmo Thayná revelando que Henry tinha sido agredido a mãe só retornou para casa três horas depois.

Segundo a reportagem, questionada sobre o falso testemunho, a defesa de Thayná de Oliveira Ferreira disse que só irá se posicionar se a cuidadora for intimada. A defesa de Jairinho disse que só comentará as acusações após a denúncia ser oficializada.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.