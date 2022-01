Mesmo após ataques à esquerda e ao PT, Edir Macedo e Universal ainda podem tentar reconciliação com Lula

Pastores não descartam a possibilidade de que Edir Macedo arquitete uma "saída honrosa" para fazer as pazes com Lula, que pode ser eleito presidente de novo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Mesmo com os ataques da Igreja Universal, comandada pelo empresário e bispo Edir Macedo, à esquerda, ao PT e aos “cristãos de esquerda”, ainda há chances - pequenas - de reconciliação com o ex-presidente Lula (PT).

Reportagem de Anna Virginia Balloussier na Folha de S. Paulo lembra que uma reconciliação entre Macedo e Lula não seria novidade, já que a Universal passou uma década atacando o petista antes de ele ser eleito pela primeira vez em 2002.

O cenário agora é mais complexo, os ataques se intensificaram e a igreja de Macedo vem dobrando a aposta contra a esquerda, mas ainda sim não se pode duvidar do "PMDB dos crentes", como é conhecida a Universal por sempre se aliar ao poder, independentemente de qual partido esteja controlando-o.

PUBLICIDADE

Com as chances reais de Lula vencer a eleição presidencial neste ano, Macedo pode sim buscar um novo diálogo com o ex-presidente. "Pastores não descartam que Macedo arquitete uma saída honrosa para fazer as pazes com Lula se o petista de fato vencer. Já o fez no passado, quando se aconchegou em gestões petistas após mais de uma década massacrando Lula publicamente. A polarização dos últimos anos, contudo, pode dificultar esse cavalo de pau retórico. A ver", diz a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE