Mesmo com contas bloqueadas, Luciano Hang fez doação para campanha de bolsonarista em Santa Catarina

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, doou R$ 300 mil para a campanha de Jorge Seif Junior (PL), ex-secretário da Pesca do governo Jair Bolsonaro (PL) que disputa o Senado por Santa Catarina, enquanto suas contas bancárias estavam bloqueadas por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Seif declarou à Justiça Eleitoral que as doações de Hang “ocorreram por meio de duas transferências bancárias eletrônicas, uma de R$ 250 mil e outra de R$ 50 mil, feitas no dia 13 de setembro. Naquele dia, porém, ainda estava valendo o bloqueio das contas bancárias do empresário determinado desde 23 de agosto deste ano pelo ministro do STF Alexandre de Moraes”.

As contas do empresário foram bloqueadas após a imprensa revelar que empresários bolsonaristas utilizaram um grupo de WhatsApp para defender o apoio a um eventual “golpe de Estado”, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula vença as eleições.

O bloqueio das contas, que também atingiu outros sete empresários, foi revogado por uma decisão do próprio Moraes assinada no dia 14 de agosto, um dia após a doação eleitoral feita por Hang ter sido registrada.

Ainda segundo a reportagem, “a contribuição ao ex-secretário da Pesca foi a única doação eleitoral de Hang declarada até agora ao TSE”.

