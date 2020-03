Mesmo sendo proibido, Brasil exportou produtos de saúde à Itália com ajuda dos Bolsonaro

Por Luis Nassif, no Jornal GGN - Todos os países do mundo proibiram exportações de produtos de saúde, por se tratar de material estratégico para a segurança dos seus cidadãos. A Itália tentou vários países sem conseguir. Adquiriu produtos no Brasil, mas que foram impedidos de embarcar devido a medida provisória nesse sentido – solicitada pela própria indústria brasileira.

Aí, o deputado ítalo-brasileiro, que atua no parlamento italiano, Luis Roberto Lorenzato, entrou em contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araujo, com ONyx Lorenzoni e com o próprio Ministro da Saúde, e a partida foi liberada em um momento que se sabe haver ampla falta de produtos para a defesa da saúde dos brasileiros.