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      Michelle deixa comando do PL Mulher em meio ao racha aberto com Flávio Bolsonaro

      Afastamento foi acertado com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após conflitos público com o senador e é tratado como temporário

      Michelle deixa comando do PL Mulher em meio ao racha aberto com Flávio Bolsonaro (Foto: Reprodução | Agência Senado )
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      247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acertou com o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, sua saída da presidência do PL Mulher. A decisão foi tomada nesta terça-feira (30), durante reunião realizada na sede do partido, em Brasília, poucos dias após o conflito público entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

      Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, o afastamento será temporário e tem como justificativa a necessidade de Michelle dedicar mais tempo aos cuidados com Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar e enfrenta problemas de saúde.

      Valdemar tenta conter crise no partido

      De acordo com integrantes do PL, Valdemar Costa Neto convocou o encontro para tentar reduzir o desgaste provocado pela disputa entre Michelle e Flávio Bolsonaro. O objetivo era evitar que a crise interna comprometesse os planos eleitorais da legenda para 2026.

      Desde dezembro, Michelle já havia reduzido sua participação nas atividades do PL Mulher para acompanhar Jair Bolsonaro. Agora, o afastamento formaliza esse movimento em meio ao aumento das tensões dentro do partido.

      Presidente do PL busca manter Michelle na disputa

      Ainda conforme a reportagem, Valdemar trabalha para convencer Michelle Bolsonaro a permanecer como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama já havia até mesmo cogitado abandonar a disputa eleitoral e até deixar a política após o agravamento da crise com Flávio Bolsonaro.

      Nos bastidores, Valdemar argumenta que Michelle é peça importante para a estratégia eleitoral do PL. A avaliação é que sua candidatura fortaleceria nomes como Celina Leão, cotada para disputar a reeleição ao Governo do Distrito Federal, e a deputada federal Bia Kicis, apontada como possível candidata ao Senado na mesma chapa.

      Segundo interlocutores do dirigente partidário, Valdemar também defendeu que a participação ativa de Michelle na campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria fundamental para fortalecer o campo bolsonarista e contribuir politicamente coma direita.

      Vídeo expôs conflito com Flávio Bolsonaro

      O afastamento ocorre dias após Michelle Bolsonaro divulgar um vídeo em que tornou públicas as divergências com Flávio Bolsonaro.

      Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou que recebeu um telefonema do senador no qual foi "humilhada" e "maltratada". Michelle também declarou que Flávio determinou que ela se afastasse das decisões políticas e das indicações relacionadas ao PL.

      O senador respondeu às acusações e negou ter ofendido a madrasta, afirmando publicamente que nunca a desrespeitou.

      Ataques e desgaste político

      No mesmo vídeo, Michelle afirmou que vinha sofrendo ataques desde o fim do ano passado por parte de um grupo sediado nos Estados Unidos. Embora não tenha citado nomes, integrantes do PL interpretaram a declaração como uma referência ao ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e a aliados que vivem no exterior.

      Segundo pessoas próximas, Michelle demonstrava cansaço diante da exposição pública da crise familiar e política, cenário que contribuiu para a decisão de deixar temporariamente o comando do PL Mulher.

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