Michelle quer ser senadora quando Bolsonaro deixar a Presidência, diz colunista

Revista Fórum - De acordo com a legislação, a primeira-dama Michelle Bolsonaro não pode se candidatar a nenhum cargo enquanto seu marido Jair Bolsonaro (Sem Partido) for presidente. No entanto, ela – que pode vir a ser alvo de abertura de inquérito por lobby na Caixa Econômica Federal (veja abaixo) – tem confidenciado a pessoas próximas que pretende se aventurar na política quando o casal deixar o Palácio da Alvorada.

Interlocutores de Michelle revelaram à coluna de Bela Megale, no Globo, que ela quer um cargo no Senado.

A prioridade, no entanto, é a reeleição de Bolsonaro, mas Michelle não esconde suas pretensões. Enquanto isso, ela continua com seu trabalho na igreja evangélica e suas ações sociais.

