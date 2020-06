Milícias virtuais voltam a pressionar senadores pelo impeachment de ministros do STF

Padrão adotado aponta para uma espécie de movimento orquestrado que visa pressionar o presidente do Senado Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a colocar em pauta os pedidos de impeachment de ministros do STF edit

247 - Senadores de todos os partidos estão recebendo mensagens de texto via aplicativos pedindo que eles coloquem pressão sobre o presidente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que coloque em pauta os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, o padrão adotado “não deixa dúvidas de que se trata de um movimento orquestrado”. Ainda segundo o jornalista, o movimento pode abrir uma nova frente de investigação sobre quem são os financiadores dos atos antidemocráticos.

Ainda segundo a reportagem, o modelo de texto encaminhado é idêntico, cabendo ao internauta preencher um campo com seu nome e enviar para os parlamentares. Nesta direção, o senador bolsonarista Luiz do Carmo (MDB-GO) protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que apura as fake news e o financiamento de manifestações contra a democracia e as instituições.

