Militantes de todo o país realizam plenária por "Lula Presidente" neste fim de semana em SP

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Nesta quarta-feira, 3, ativistas das regiões mais distantes do País e alguns delegados de Comitês de Luta do exterior, começam a se deslocar em direção a São Paulo para participar da Plenária Nacional do Bloco Vermelho “Fora Bolsonaro, Lula Presidente”, que vai ocorrer no próximo fim de semana (6 e 7 de novembro) no Clube Homs, na Avenida Paulista, centro da capital paulista. A plenária é aberta para toda a militância.

No sábado, ocorre o primeiro dia da atividade, que reúne dirigentes e ativistas do movimento de luta dos trabalhadores do campo e da cidade, militantes do PCO, PT, PCPB, dentre outros partidos e organizações de esquerda, centenas de jovens, mulheres, artistas etc. para debater e deliberar um plano de lutas e um programa classista diante do agravamento da crise econômica e política.

Os organizadores chamaram a plenária diante “da paralisia de parcelas da esquerda que bloquearam as mobilizações da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, diante da busca de um acordo político com a direita golpista que quer destruir essa e qualquer mobilização impulsionada pela esquerda contra o governo e o conjunto do regime político em crise”.

PUBLICIDADE

Segundo a organização da plenária, mais 600 pessoas estão confirmadas para a atividade, que não para de crescer.

O manifesto de convocação já foi assinado por mais de 200 dirigentes e lideranças da esquerda dos mais diversos setores, como integrantes de comitês de luta, coletivos do PCO, dirigentes locais do PT e da CUT, a filósofa Márcia Tiburi (PT), o jornalista Leandro Fortes, a deputada Professora Bebel (da APEOESP), André Constantine, entre outros.

Os principais eixos do evento são as palavras-de-ordem “Fora Bolsonaro” e “Lula Presidente”. De todas as regiões do país, caravanas irão para a capital paulista e já está confirmada a participação de delegados dos comitês no exterior.

PUBLICIDADE

Contatos e adesões

Para se inscrever, basta acessar ao link de inscrição da Plenária Nacional Fora Bolsonaro – Lula Presidente!

Para obter maiores informações sobre as caravanas do seu estado ou região, entre em contato com a Secretaria de Oganização: 11 99741-0436, 11 95208-8335, 82 8871-6320, 11 99926-9142

Para adesões de entidades ou dirigentes ao Manifesto de convocação: (11) 98344-0068

PUBLICIDADE

Veja quem já assinou o manifesto

PCO – Partido da Causa Operária

PCPB – Partido Comunista do Povo Brasileiro

Corrente Sindical Nacional Causa Operária

PUBLICIDADE

Márcia Tiburi – filósofa, professora, militante do PT

Comitês de Luta – Coordenação Nacional

Edmar Batistela – Presidente CUT Acre

Maria Isabel Noronha (“Bebel”) – deputada estadual e vice-presidente do PT/SP, Presidenta do Sindicato dos Professores estaduais SP (APEOESP)

Diretório Zonal do PT Santo Amaro/SP

Leandro Fortes - Jornalista

José Rivaldo da Silva – Secretario Geral da Fentect/CUT (Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios)

André Constantine – Movimento Nacional das Favelas e Periferias

Adriano Diogo – Coordenador Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT

Cesário Campelo – Presidente PT Acre

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Pernambuco – Marreta

Nilson Carneiro Sales – Presidente da ANAP (Associação Nacional dos Anistiados Políticos)

Paulo Sérgio Frigere – Presidente Sindicato dos Metalúrgicos Araraquara/SP

Edson Dorta – Coordenação Nacional da Corrente Nacional Ecetistas em Luta

AJR – Aliança da Juventude Revolucionária

Márcia Lia – deputada Estadual PT/SP

Mao – da banda Garotos Podres

Paola Miguel – vereadora do PT da Câmara de Campinas

Jairo Palheta – Coordenador da Frente Nacional de Lutas do Amapá

Elton Lima – Executiva estadual da CUT-RS

Marcos Landa – da coordenação do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM)

Paulo Roberto Redondo – presidente sindicato dos bancários Araraquara SP

Oséias Vieira – presidente do SINTECT/RPO (Correios) – Ribeirão Preto/SP

Messias B. Figueiredo – Coletivo de Ação Lula Livre/Nanotrio – Bahia

Caio Isacksson – SSB/CTB/AP

Vívian Régia Bandeira da Silva – CEBRAPAZ/CTB/PCdoB/AP

Paulo Rinaldo – dirigente Nacional do MRT (Movimento Renda para Todos) e filiado ao PSOL

Leonardo Urpia – Vice-presidente CUT Bahia

Fernanda Carreiro – Vereadora PT Barra Mansa

Mirian Ponzio – Vereadora PT – Taquaritinga SP

Fabi Virgílio (PT) – vereadora de Araraquara SP

Francinaldo Araujo Costa – diretor da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte – FETEC-CUT/CN

Tendência Marxista-Leninista (TML) / PT

Welton Luiz de Araújo Silva – Diretor do Sinttel Piauí

Roberson Marcelo da Silva – Federação das entidades Civis Organizadas

Edmilson Barbosa – Diretor do SINDAE-BA e Secretário de Comunicação da CUT-BA

Folha do Trabalhador, jornal da Frente Comunista dos Trabalhadores, seção brasileira do Comitê de Ligação pela Quarta Internacional

Edvaldo Cardoso da Silva – Secretário de Organização do PT de Hortolândia

Manezinho dos Santos – Rádio 13 de Indaiatuba/SP

Walter Celio de Almeida – vice-presidente PT Brasília, Zonal Plano Piloto

Hamed Mauch Bittar – Coordenador Subsede APEOESP Campinas

Afonso Magalhães – Presidente do PT Guará(DF)

Café Popular Bolchevique

Edilson Nete Rodrigues – Presidente do Sintect-PI

Bateria Popular Zumbi dos Palmares

Comitê de Luta Estudantil do DF

José Itamar Tavares Calado – Sindicato dos trabalhadores nas indústrias do papel, Papelão e Cortiça de Jaú, região Centro Oeste e Noroeste Paulista

Renan Rosa de Arruda – diretor da CUT-DF

Diogo Jacinto Laurentino – trabalhador da COMCAP/SC

Clelia de Melo – Coletivo MVJ (Memória Verdade e Justiça) – Florianópolis – SC

Comitê de Luta Estudantil de GO

Coletivo de Negros Joao Cândido

Paula Regina Gomes – Coordenadora do Coletivo Voz e Rua

Paulo Martins – Diretor do Sindicato da Construção Civil de Campinas

Gilberto Silveira dos Santos – Partido dos Trabalhadores – Palhoça – SC

Expedito Carneiro de Mendonça – diretor do SINDSEP DF

Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo

Julio Marcelino – Sindicato dos Frios/SP

Rodrigo Lima – vocalista da banda Dead Fish, do coletivo hardcore antifacista

Everton Barboza – Conselho CPERS-Sindicato

Marina Madeira – Conselheira Estadual da APEOESP – Piracicaba/SP

Luanda Dias Schramm – professora da UFRJ

Patricia Pinheiro – Profª da UnB/Diretora da ADUnB-seção sindical do ANDES

Antonio Vicente Pietroforte – professor FFLCH USP Departamento de Linguística

André Barros Borges – Professor FE/UFRJ

Raimundo Martins de Loiola Filho – Secretário de Formação Política do PT e Coordenador da Frente Brasil Popular do Sudoeste de GO

João Carlos Pires Pinheiro – Quadrinista e filiado ao PT

Remi dos Santos – Comitês de Luta – Vila Bromberg – Blumenau – SC

Movimento Popular por Moradia / PR

Maria de Jesus Santana da Silva – Integrante da Coordenação da Delegacia Sindical do SINDSEP-DF, no INCRA.

Grupo por uma Arte Revolucionária e Independente (GARI)

Cláudia Regina Vieira Lima – Coordenadora do Núcleo do PT no Congresso Nacional

Joaquim Rodrigues dos Santos Filho – Membro do Coletivo da Secretaria Agrária do PT/DF e Diretor do SINDSEP-DF

Reginaldo Dias – Diretor do Sindsep, Coordenador do Coletivo Cultural Aurora do Oprimido

Antonio Claudio Vituriano – diretor do Sindalesp (Sindalesp, Sindicato dos Trabalhadores da Alesp e TCE) e Membro fundador e 1° presidente da Assoc. G14 de Pacientes de Poliomielite e Síndrome Pós Pólio

Caio Fernando Aguiar – Conselheiro Estadual da APEOESP – subsede de Campinas e região

Ricardo de Sousa Machado – diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília

Vera Lúcia Martins Ramos – Integrante do Coletivo da Secretaria Agrária do PT/DF

Comitê Lula Presidente – Niterói/RJ

CasaNem /RJ

Roberto Guido – Secretário de Comunicação da Executiva da APEOESP

Edinaldo Ferreira – coordenador da subsede da CUT na região de São Carlos/SP

Plínio W. Prado Jr. – Professeur émérite de philosophie à l’Université de Paris 8

Sheila Cristina S. Campos – Escola Feminista de Brasília

Osni Calixto – Núcleo de Base 10 de Fevereiro – Plano Piloto – PTDF

Jurandyr C N Lacerda Neto – Coordenador de base do campus Araraquara do IFSP – SINASEFE/SP

Jadir Bonacina – Artista popular e integrante do grupo Mistura Popular

Arary Galvão – Professor de filosofia, UFAL

Nilsa Ramos – Comitê De Lutas Lula Presidente de Pontal do Paraná

Carlos Guimarães – Membro DZ Jabaquara PT/SP

João Roberto Bourcheid – membro do conselho do CPERS-Sindicato

Luis Fernando de Fraga Silva – Diretor SIMPA/RS

Fabio Augusto Ferreira – do Sindicato do servidor municipais de são José dos Campos

Charles Gentil – Coordenador do Comitê Popular Antifascista Ponte Rasa Pela Democracia e Lula Livre

Neuza Ribeiro – Conselheira estadual Apeoesp subsede Araraquara

Alberto Luiz Gerardi – Bancário do BB, ativista de base Brasília

Hilda Resende – Bancário do BB, ativista de base Brasília

Olga Santos Huhn – do setor de Tecnologia e Redes Sociais, Ativista política/DF

Gabriela Lima – Executiva Municipal PT Resende

Robson Henrique Barbosa – militante do PT do Diretório da cidade de Andirá PR

Josilma Dutra – Diretório Municipal do PT de Niterói .

Thiago da Silva Costa – Mestre de Capoeira, militante do PT e assessor parlamentar do dep. estadual Waldeck Carneiro

Rodrigo Mendonça – Núcleo PT Madrugadinha/RJ

Denis Dias – Coordenação do SindSaúde Paraná – Sindicato dos servidores da Saúde do Paraná

Carlos Antônio Vieira – Presidente da Associação dos Moradores Parque Liberdade

APEOESP – Subsede Marilia

Antonio Veronese, pintor e fotógrafo – Paris/FR

Núcleo Geraldo Cândido PT Leopoldina

Luiz Antonio Lourenzon – dirigente da CUT-PE e da FUP

Mailson da Silva Neto – Sindicato dos Urbanitários – PE

Fórum Unitário Sindical e Popular de Paulista/PE

David Rodrigo Capistrano – diretor do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Construção de Pernambuco-MARRETA

Frederico Costa – Coordenador do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário

Levi Sotto – Operário da Construção Civil do Espírito Santo

Henrique Pizzolato – ex-dirigente sindical dos Bancários PR, diretor do BB durante o governo Lula, liderança dos bancários perseguido pela Lava-Jato

Wagner Medeiros – ex-secretário do turismo em Maricá na prefeitura do Partido dos Trabalhadores

Alexandre Teixeira – Movimento do Lula gigante

Douglas Germano, compositor e cantor

Comitê de Luta de Porto Alegre

comitê de Luta da Vila Bromberg

Comitê de Luta de Blumenau

Comitê de Luta de Florianópolis

Comitê de Luta de Paranaguá

Comitê de Luta de Curitiba

Comitê de Luta de Londrina

Comitê de Luta de Taubaté

Comitê de Luta do centro SP

Comitê de Luta da Zona Leste, São Paulo

Comitê de Luta de Santo André/SP

Comitê de Luta de Marília/SP

Comitê de Luta de Araraquara/SP

Comitê de Luta Estudantil RJ

Comitê de Luta de Niterói/RJ

Comitê de Luta de Belo Horizonte

Comitê de Luta Contra o Golpe do DIstrito Federal

Comitê de Luta de Campinas/SP

Comitê de Luta de Volta Redonda/RJ

Comitê de Luta de Dourados/MS

Comitê de Luta de Campo Grande/MS

Comitê de Luta da Liberdade – Salvador

Comitê de Luta de Eunápolis/BA

Comitê de Luta de Porto Seguro/BA

Comitê de Luta de Recife

Comitê de Luta de Rio branco

Comitê de Luta de Macapá

Edleuza Peixoto – Coletivo Luta Contra o Fascismo no Brasil – Berlim – Alemanha

Rosangela Ribeiro Santos e Heloise Leroy – Comitê de Luta da França

Comitê de Luta Fora Bolsonaro UK – Reino Unido

Nádia Santos – Assistente jurídica, Ativista Direitos humanos. Comitê de Luta da Itália

Alan Ainer – Comitê de Luta do Canadá

Claudio Martini, Rosa de Foc – Comité de Lucha – Barcelona

Nadia Oliveira – Comitê de Luta de Portugal

Elizabeth Novy – Comitê de Luta da Áustria

Fábio Picchi – Comitê de Luta da Finlândia

Felipe Bombardelli – Comitê de Luta da República Tcheca

Lisia Sakai – Comitê de Luta da Alemanha

Adriana Machado – Comitê de Luta de Nova Iorque, EUA

Tatiane Damotta – Comitê de Luta de Boston, EUA

Marina Freitas Rosa – Comitê de Luta do Canadá

Valter Rinaldi – Comitê de Luta da Suiça

Roberto Calil Nahra Júnior – 反ボルソナロ隊 Fora Bolsonaro Comitê de Luta Japão

Ana Luiza Palermo Bomfim – Comitê Lula Presidente Barcelona – Espanha

Heike Weege – Unidos Contra El Lawfare – Espanha

Fernanda Gouveia da Silva – Amigos da Democracia Barcelona – Espanha

PT Assis Chateaubriand – Paraná

Frente Brasil Popular Assis Chateaubriand – Paraná

Sindicato dos professores de Assis Chateaubriand – Paraná

Iza Poupard, Conseillère em langue et culture Vale do Jequitinhonha @ GGREF, MD, USA

(Com informações do Diário Causa Operária)