Militares contrariam Bolsonaro e o obrigam a manter Mandetta na Saúde

Jair Bolsonaro passou o domingo e a segunda-feira dando declarações públicas e agindo abertamente para demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. No início da tarde assessores do Palácio do Planalto chegaram a divulgar nos bastidores a demissão do ministro. Mas ao final do dia, coube ao próprio Mandetta anunciar a sua permanência edit