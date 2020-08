Ministério da Defesa pede R$ 9,2 bi para comprar caças, lançadores de foguetes e submarinos nucleares em 2021

Ministério da Defesa quer ampliar de R$ 6,7 bilhões para R$ 9,2 bilhões o orçamento do próximo ano para reequipar as Forças Armadas, um incremento de 37%. Aumento dos gastos, porém, enfrenta resistências junto ao Ministério da Economia edit

247 - O Ministério da Defesa quer ampliar de R$ 6,7 bilhões para R$ 9,2 bilhões o orçamento do próximo ano para reequipar as Forças Armadas. O aumento de 37% seria destinado a projetos considerados prioritários pelos militares, como a aquisição de aviões de caça, lançadores de foguetes e submarinos movidos a propulsão nuclear. O valor, porém, encontra resistências junto ao Ministério da Economia. Neste ano, a pasta de Defesa já recebeu R$ 3 bilhões da previsão orçamentária para estes projetos.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o Ministério da Defesa incluiu na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END) a elevação do orçamento do setor para 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Caso este aumento já estivesse em vigor, o gasto total do setor militar teria chegado a R$ 146 bilhões em 2019¸R$ 49,1 bilhões a mais do que o registrado.

O projeto do Orçamento da União para o próximo exercício deverá ser encaminhado ainda mês ao Congresso. Segundo a reportagem, apesar da intenção de aumento dos gastos militares, os valores seriam destinados a bancar projetos que já estão em andamento.

