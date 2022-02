Ministério da Justiça quer que Bolsonaro edite MP para tornar impune quem tem arma ilegal

Apoie o 247

Revista Fórum - Com a desculpa de “cadastrar e saber quantas são” as armas irregulares no Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, quer que o presidente Jair Bolsonaro edite uma Medida Provisória (PM) para dar anistia a quem possui armas em condições irregulares no país.

Na nação que sofreu uma inundação de revólveres, pistolas, fuzis e escopetas nos últimos três anos, desde que o líder de extrema direita chegou ao Planalto, e que segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública abriga um arsenal de mais de dois milhões de armas, a MP colocaria boa parte desse armamento na legalidade, além de garantir impunidade institucional para quem o mantém.

“É uma questão fundamental regularizar essas armas, para que possamos saber onde estão e a quem pertencem. Hoje não temos conhecimento nenhum sobre grande parte delas”, alega Torres, ainda que esteja bem claro que a intenção do governo é de atender uma velha demanda da chamada bancada da bala, formada por parlamentares pró-armamento da população.

