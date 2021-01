Ministério da Saúde atua para impedir que São Paulo comece vacinação antes do governo federal

247 - Enquanto o governador de São Paulo, João Doria anunciava a eficácia da Coronavac, o Ministério da Saúde, em reunião com técnicos dos estados, passou a orientação para que estejam preparados para receber na última semana do mês as 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, importadas da Índia e detalhou quantas doses cada estado vai receber.

Ficou claro o objetivo de iniciar, mesmo que em escala diminuta a imunização antes de São Paulo, mas aliados de Doria não creem que o governo federal conseguirá largar na frente, informa o Painel da Folha de S.Paulo. Assim, o governo paulista mantém a data de 25 de janeiro para começar a vacinação.

O governo federal, por seu turno, alimenta a expectativa de começar a vacinação em pequena escala no dia 20.

