Ministério da Saúde confirma cancelamento do contrato com a Precisa para compra da vacina Covaxin

247 - O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (29), que cancelou o contrato de compra da vacina Covaxin com a Precisa Medicamentos. “O contrato, independente de qualquer outro ponto, ele já perdeu o objeto e o Ministério da Saúde apenas aguarda o posicionamento da Precisa para considerar esse assunto Bharat Biotech encerrado”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista nesta quinta-feira (29), de acordo com o jornal O Globo.

Na ocasião, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, apresentou um relatório referente a uma auditoria realizada no contrato. Segundo ele, não foi constatado sobrepreço na oferta realizada ao Brasil e que os resultados da fiscalização serão enviados à Polícia Federal e ao Ministério da Saúde. “Não houve nenhuma celeridade indevida. A verificação clara de que a situação da pandemia justificava o rito célere que foi adotado e o mais importante a se esclarecer: toda a celeridade do processo está especificada nos despachos”, afirmou Rosário.

A Precisa Medicamentos entrou na mira da CPI da Covid pela suspeita de irregularidades no contrato para a venda da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. A empresa atuava como intermediária da farmacêutica no Brasil. Na semana passada, a Bharat Biotech rescindiu o acordo com a Precisa e afirmou não reconhecer a autenticidade de dois documentos enviados pela empresa brasileira ao Ministério da Saúde.

