Ministro da Educação, que pode ser investigado por homofobia, diz que foi mal interpretado

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou uma nota neste sábado (26) tentando justificar a declaração homofóbica feita por ele nesta semana em entrevista ao Estado de S.Paulo.

Segundo ele, trechos de sua fala foram tirados de contexto.

Ribeiro, que atribuiu homossexuais a “família desajustadas”, declarou agora que houve “omissões parciais”, com reproduções repetidas nas redes sociais, piorando a situação. O ministro poderá ser investigado pela declaração, após pedido da PGR ao STF.

Confira sua resposta:

Quanto à reportagem veiculada no jornal "O Estado de São Paulo", venho esclarecer que minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual.

Ademais, trechos da fala, retirados de seu contexto e com omissões parciais, passaram a ser reproduzidos nas mídias sociais, agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar.

Por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa.

