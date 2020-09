Ministro do STJ converte prisão do pastor Everaldo, presidente do PSC, de temporária para preventiva

Decisão que converteu de temporária para preventiva a prisão de pastor Everaldo foi tomada pelo ministro do STJ Benedito Gonçalves com base em um pedido feito pela PGR edit

Revista Fórum - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), converteu de temporária para preventiva a prisão de pastor Everaldo. Com a decisão proferida na última sexta-feira (4), o presidente do PSC fica detido por tempo indeterminado.

Everaldo foi preso no último dia 28, na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). As investigações apontam o envolvimento dele em esquema de corrupção na área da saúde.

Gonçalves atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). A prisões temporárias têm prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Já as prisões preventivas não têm prazo para terminar.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.