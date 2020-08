Ministro Gilmar Mendes participa de live histórica com MST

O ministro Gilmar Mendes participa da live histórica: pela primeira vez um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) participa de uma reunião com o MST (Movimento dos Sem Terra). Celso Bandeira de Mello e Felipe Santa Cruz também participaram edit

247 - Pela primeira vez, um ministro do STF participou de uma reunião com o MST. Gilmar Mendes teve a companhia de Celso Bandeira de Mello, um dos maiores juristas do país, de João Pedro Stédile e de muitas outras lideranças de movimentos sociais, além de muitos jornalistas dos principais veículos do país.

Gilmar destacou várias decisões do Tribunal [Supremo] que intentaram fortalecer a institucionalidade. O Brasil sobre fortemente com esse quadro de desigualdade de iniquidade.

Gilmar falou do auxílio emergencial do governo e mencionou a logística de distribuição, criticando-a e mencionando as pessoas que receberam a ajuda gozando de direitos e privilégios. Gilmar ainda lembrou que 11 milhões de pessoas não receberam essa ajuda, porque não estavam nos cadastros governamentais, cuja alcunha dada pela imprensa foi de pessoas invisíveis.

“Esse é um quadro que nos enche de vergonha”, disse o ministro.

Antes de Gilmar, o dirigente nacional do MST, João Pedro Stédile, falou sobre a atual situação do país, dos assentados e da pandemia.

Stédile fez um discurso enfático contra a violência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que promove um rito de despejo em meio à pandemia no quilombo sustentável Campo Grande. Stédile fez críticas contundentes ao governo Bolsonaro e disse que a volta às aulas em no meio de uma catástrofe sanitária é um absurdo - e que o MST não vai permitir mais essa violência contra a população brasileira.

A live histórica - que será publicada após sua finalização - destacou ainda que o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina e tem 2000 escolas espalhadas pelo Brasil.

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, também participou da live e disse: “essa pandemia pode dar dois caminhos. Um, do machismo, do racismo (...), outro dos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e de uma sociedade mais igualitária e mais justa.”

