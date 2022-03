Ministro que censurou o Lollapalooza negou retirada de outdoors pró-Bolsonaro

Ministro RAUL ARAÚJO há 1 mês permitiu Outdoors com campanha "Bolsonaro 2022" e não viu "propaganda política antecipada".



Hoje esse mesmo Raul Araújo CENSUROU artistas e proibiu manifestações contra Bolsonaro no evento.



Aparelhamento do TSE concluído com sucesso.

