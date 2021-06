Ministros do TCU desmascaram Bolsonaro, que fez afirmação mentirosa sobre relatório da instituição

Eles ficaram escandalizados com a manipulação de informações da Covid por Bolsonaro edit

247 - O TCU (Tribunal de Contas da União) desmascarou Jair Bolsonaro, que afirmou nesta segunda-feira (7) que o órgão tinha elaborado um relatório questionando o número de mortos pela doença.

A mentira de Bolsonaro escandalizou integrantes do TCU. O ocupante do Planalto afirmou que um documento da instituição questionaria 50% dos registros de morte por Covid-19 no país.

Bolsonaro fez a afirmação em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta segunda (7). E disse mais: afirmou que teve acesso ao relatório e que já tinha passado a informação para três jornalistas de sua confiança, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

"Em primeira mão aí para vocês. Não é meu. É do tal de Tribunal de Contas da União. Questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União", diz Bolsonaro na conversa com apoiadores.

Em seguida, o portal da Igreja Universal do Reino de Deus, divulgou a informação de que "apenas quatro em cada dez óbitos (41%) registrados por complicações da doença seriam efetivamente resultado da contaminação do vírus".

O relatório do TCU não diz nada do que Bolsonaro afirmou, mas exatamente o contrário. Em vários trechos afirma que pode inclusive haver subnotificação de casos de Covid-19 no Brasil.

