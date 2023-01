Ministros do TSE enxergam ambiente favorável para tornar Bolsonaro inelegível

A ação mais promissora é a que questiona a reunião de Bolsonaro com embaixadores para atacar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas edit

247 - Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ouvidos por Andréia Sadi, do g1, enxergam um ambiente favorável neste momento para julgar ações que podem culminar na inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).

São 16 ações que miram o ex-ocupante do Palácio do Planalto, mas, na avaliação dos magistrados, a mais promissora é a que questiona a reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros. Na ocasião, Bolsonaro fez quase que uma palestra - baseada em informações falsas - para explicar por que o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas não seriam confiáveis.

O entorno de Bolsonaro acredita que ele pode sim ficar inelegível. E mais: teme sua prisão. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE, no entanto, avaliam que a prisão ainda não deve ocorrer.

"Existe uma corrida contra o tempo nos bastidores do TSE para colocar em pauta essas ações por causa de uma questão de composição da corte: em maio, Lewandowski se aposenta e, além do STF, deixa a vaga de titular do TSE. Para a vaga, hoje, assumiria Kassio Nunes Marques, aliado de Bolsonaro e que, entre outras ações, poderia pedir vista e interromper esse julgamento caso o tema fosse jogado para o segundo semestre. Circula nos bastidores do STF uma avaliação de que, diante da gravidade dos acontecimentos de 8 de janeiro, o julgamento tornou-se prioridade e que é possível um outro arranjo para que Nunes Marques não assuma a vaga de Lewandowski", explica a reportagem.

