Moraes atende a PF e abre inquérito contra deputada do PL suspeita de organizar transporte de terroristas de 8/1

Rede Brasil Atual - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira (29), a abertura de um inquérito para investigar a participação da deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília. A parlamentar é suspeita de ter atuado para ajudar no fretamento de ônibus para levar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de Mato Grosso para o Distrito Federal.

A decisão do ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal que, ao pedir a apuração, citou depoimento da aposentada Gizela Cristina Bohrer, de 60 anos. Moradora de Barra das Garças, município matogrossense, ela disse ter viajado à capital federal em um ônibus organizado pela Coronel Fernanda e outros dois políticos para apoiadores bolsonaristas. Com a autorização do STF, a PF realizará diligência para aprofundar o caso.

Quinta parlamentar investigada

A deputada federal também passa a ser a quinta parlamentar investigada por possível envolvimento nos atos golpistas que vandalizaram os prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Além da Coronel Fernanda, também são investigados os deputados André Fernandes (PL-CE), Clarissa Tércio (PP-PE), Silvia Waiâpi (PL-AP) e cabo Gilberto Silva (PL-PB). Todos negam ligação com os atos golpistas.

>>> PF pede ao STF investigação contra deputada Coronel Fernanda, acusada de organizar transporte aos terroristas do 8/1

Mas, na semana passada, a PF apontou ao Supremo que houve crime na conduta das parlamentares Silvia Waiâpi e Clarissa Tércio por declarações de incentivo aos atos antidemocráticos. Em resposta, Moraes – que é relator dos inquéritos que investigam os atos bolsonaristas – enviou relatório da PF para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR) avaliar se há indícios contra as deputadas.

Ainda nesta quarta, o ministro, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizou uma reunião com integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apuram atos golpistas do dia 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na ocasião, Moraes concedeu autorização para o compartilhamento de informações referente aos atos entre a CPI e o Supremo com os deputados distritais.

