Moraes manda PF ouvir ex-estagiária de Lewandowski, usada por Allan dos Santos como informante

A ordem do ministro Alexandre de Moraes acontece após divulgação de conversas entre Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária de Ricardo Lewandowski, e o blogueiro bolsonarista edit

Revista Fórum - Relator do inquérito do financiamento e propagação de atos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à Polícia Federal que colha o depoimento de Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária de Ricardo Lewandowski que seria informante de Allan dos Santos.

A ordem de Moraes acontece na manhã desta quarta-feira (6) após divulgação de conversas entre Tatiana e o blogueiro bolsonarista, acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual que propaga fake news nas redes sociais.

