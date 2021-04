Moraes vota pela incompetência de Moro, mas defende transferência de ações contra Lula para São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes votou pela incompetência da 13ª Vara de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Lula, acompanhando a decisão do relator, Edson Fachin, que anulou a condenações de Lula. Com isso o placar está em 3 a 1 pela incompetência edit

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber votou nesta quinta-feira (15) pela incompetência da 13ª Vara de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhando a decisão do relator, Edson Fachin, que anulou a condenações de Lula. Com isso o placar está em 3 a 1 pela incompetência.

Fachin, como relator, reafirmou sua própria liminar, votando pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e pelo envio dos processos à Justiça de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou Fachin, mas votou pelo envio dos processos à Justiça de São Paulo.

Kassio Nunes Marques, até o fechamento desta reportagem, havia dado o único voto divergente.

O julgamento está, portanto, em 3 a 1 pela anulação das sentenças contra Lula em razão da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Vota agora o ministro Dias Toffoli.

