Moro diz que assinou portaria que aumentou munições por pressão de Bolsonaro

Ex-ministro da Justiça revelou que não se opôs a Bolsonaro para não abrir um novo 'flanco' de conflito no momento em que tentava evitar a troca no comando da Polícia Federal

247 - O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou que sofreu pressão de Jair Bolsonaro para aprovar a portaria que aumentou em três vezes o acesso a munições no País.

“A portaria elaborada no MD (Ministério da Defesa) foi assinada por conta da pressão do PR (Presidente da República) e naquele momento eu não poderia abrir outro flanco de conflito com o PR”, afirmou Moro ao jornal O Estado de S. Paulo.

Moro revelou que não se opôs ao presidente para não abrir um novo ‘flanco’ de conflito no momento em que tentava evitar a troca no comando da Polícia Federal, o que ele considera que daria margem para uma interferência indevida no órgão.

A pressão de Bolsonaro para armar a população e aprovar a portaria ficou evidente com a divulgação da tensa reunião ministerial do dia 22 de abril. O vídeo veio à tona na última sexta-feira por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e mostra Jair Bolsonaro determinando, nominalmente, que os ministros Sérgio Moro e Fernando Azevedo (da Defesa) providenciem a portaria que ampliava o acesso a munições. A norma foi publicada no dia seguinte.

