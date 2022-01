"Moro é um câncer para o sistema democrático", diz Kakay

Advogado criminalista diz que Moro "desonrou o Judiciário" por negociar o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro "ainda com a toga nos ombros" edit

247 - O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, integrante do Grupo Prerrogativas, afirmou nesta sexta-fira (14) que o ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade contra o ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, é "um câncer para o sistema democrático".

"O Prerrogativas é um grupo apartidário, que se caracteriza pela defesa da Constituição Federal. Nós somos advogados, defensores públicos, estudantes, professores e ex-juizes. Um grupo plural. Nós, realmente, nos fortalecemos nos últimos tempos em cima, também, dos abusos - especialmente - deste juiz que instrumentalizou o poder Judiciário e coordenava um grupo de procuradores, de forma criminosa, para poder fazer um projeto político. Moro foi o principal eleitor do [presidente Jair] Bolsonaro quando prendeu, de forma ilegal e intencional, policitamente, o principal adversário da época que era o [ex-presidente] Lula", afirmou o advogado crinalista.

Convidado pelo Prerrogativas para debater sobre o sistema de Justiça e o combate à corrupção, Moro fugiu do debate e atacou o grupo de juristas. Para Kakay, Moro "desonrou o Judiciário" por negociar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro "ainda com a toga nos ombros".

"Talvez uma pessoa leiga não entenda a gravidade do que significa isso. É gravíssimo. A corrupção do sistema de justiça é um dos piores crimes que pode existir. As pessoas, infelizmente, que não tem formação jurídica, pensam que corrupção é apenas quando uma autoridade ou um homem público pede dinheiro. Quando você, ainda com a toga nos ombros, topa conversar e negociar o ministério da Justiça - que coordena todo o sistema de segurança, fortíssimo -, evidentemente você está sofrendo um processo gravíssimo de corrupção. O Moro é um câncer para o sistema democrático. Ele criminalizou a política de forma muitíssimo forte", afirmou Kakay.

