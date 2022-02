Moro faz postagem sobre aborto e toma invertida da pesquisadora Debora Diniz: "seu silêncio é mais útil"

O ex-juiz disse pretender indicar para o STF magistrados "contrários" à descriminalização do aborto. "Que tal evitar falar das mulheres?", sugeriu Debora Diniz edit

247 - O ex-juiz parcial Sérgio Moro criticou, nessa terça-feira (22), pelo Twitter, a decisão do Tribunal Constitucional colombiano, que descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. Em seguida, Moro, pré-candidato ao Planalto pelo Podemos, tomou uma invertida da pesquisadora Debora Diniz.

"Não concordo com a liberação do aborto através de Tribunais, como foi feito na Colômbia, pior ainda por ser até o sexto mês de gravidez. Temos o compromisso de manter a lei atual e indicar para o STF magistrados contrários à ampliação por decisão judicial", disse Moro.

"Que tal evitar falar das mulheres? Seu silêncio é mais útil", escreveu a pesquisadora Debora Diniz.

De acordo com a decisão do tribunal colombiano, após a 24ª semana de gestação, o aborto será permitido apenas em três casos - malformação do feto, risco para a mãe ou estupro.

