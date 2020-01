"Moro não entende nada de segurança”, diz amigo de Bolsonaro, que pode ser ministro

O ex-deputado Alberto Fraga, amigo e conselheiro de Bolsonaro, criticou a atuação de Sergio Moro frente ao ministério da Justiça. "Moro não entende nada de segurança", disparou ele; Fraga é cotado para assumir metade do ministério de Moro, em uma possível cisão da pasta edit

247 - O ex-deputado federal Alberto Fraga, amigo e conselheiro de Bolsonaro, criticou a atuação de Sergio Moro frente ao ministério da Justiça e diz que ele "não entende nada de segurança".

Fraga é um dos principais defensores da cisão dos ministérios da Justiça e da Segurança Pública, com o propósito de desidratar Sergio Moro.

Ao portal Crusoé, ele declarou: “O Moro pode conhecer muito de justiça, mas não tem conhecimento nenhum sobre segurança pública, com todo o respeito. Seria importante termos alguém com mais vivência na área criminal, com mais bagagem. O presidente tem ouvido todos os argumentos, mas acha que não é o momento de mexer nisso.”

Além de ex-parlamentar, fraga é coronel reformado da Polícia Militar de Brasília.