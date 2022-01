Moro, que destruiu empregos corrompendo o Judiciário, agora fala em fortalecer instituições

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, fez um tuíte cínico na manhã desta sexta-feira (7).

O ex-magistrado, responsável pela destruição de empresas brasileiras e mais de 4 milhões de empregos, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), falou sobre a necessidade de fortalecer instituições.

Com a quadrilha de Lava Jato, Moro foi responsável pela maior corrupção já vista no Judiciário brasileiro. À TV 247, o desembargador Alfredo Attié, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), afirmou que a corrupção no Judiciário é a mais grave de todas. “É preciso que tudo isso que foi feito pelo Moro, pelo Ministério Público e Polícia Federal, nesta grande armação que foi o lavajatismo, mereça investigação por meio de processos administrativos e judiciais", falou.

PUBLICIDADE

O ex-juiz ainda colocou Lula ao lado de Jair Bolsonaro (PL) para dizer que ambos enfraqueceram as instituições nos últimos anos, o que nã é verdade, visto que Lula jamais flertou com o autoritarismo e é reconhecidamente um democrata.

Veja o que declarou Moro: "para termos um crescimento econômico sustentável, forte e duradouro, o fortalecimento das instituições é imprescindível. Nem Lula nem Bolsonaro podem abraçar essa causa, já que são responsáveis pelo seu enfraquecimento, nos últimos anos".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE