Moro vira piada após criticar suposta "manobra jurídica" para beneficiar Lula

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, virou piada nesta terça-feira (7) e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Pela rede social, Moro, agora candidato a presidente da República, criticou a posição do Ministério Público Federal (MPF) de defender a extinção do caso do triplex da Lava Jato contra Lula.

O ex-magistrado chamou o fato de "manobra jurídica".

Os internautas - entre eles personalidades políticas - não perdoaram e lembraram Moro de seu conluio com procuradores da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba para incriminar Lula. "Juiz de um caso. Combina estratégia com a acusação. Prende um candidato. Vira ministro do beneficiado. Sai quando perde a promessa de cargo. Vai trabalhar fora ganhando dinheiro de quem quebrou. Volta para concorrer a cargo. Um manobrista desse está reclamando de 'manobras'", escreveu um usuário que se identifica como professor de Direito Penal.

Veja mais repercussões:

Manobras jurídicas prenderam Lula e o retiraram das eleições. Nunca foi combate a corrupção, sempre foi ataque político. Prova disso, é toda turma da falecida lava jato se embrenhado na política. Nada contra, mas que fizessem isso antes.

Satanás é sujo!#MoroeDalanholNaCadeia pic.twitter.com/75xbs9q6EG December 7, 2021

Sérgio falando de manobras jurídicas pro site que virou sua assessoria... Logo tu, Sérgio?

😂😂😂😂 — China Ina (@chinaina) December 7, 2021

"Manobras jurídicas e conluio com procuradores tornaram o processo do triplex nulo e seu juiz condutor suspeito"



Pronto, consertei pra você https://t.co/yzrA6ZCCZm — Radical Livre 🙃 (@RLivre) December 7, 2021

Muita manobra jurídica né ladrão. Até o vagabundo do DD, seu comparsa achava essa denuncia capenga. Vamos das uma olhada nas manobras jurodicas do marreco ladrão nesse caso. https://t.co/KxmErmAwTJ pic.twitter.com/XKmkq2wgzF December 7, 2021

Cínico e covarde, Moro fala em "manobras jurídicas" sugerindo que a vitória de @LulaOficial no caso do tríplex teria algo de ilegal. NÃO TEM! Lula recorreu de uma condenação sem provas. E ganhou! Agiu DENTRO DA LEI. Mas Moro, definitivamente, não respeita a lei. — Bohn Gass (@BohnGass) December 7, 2021

O que jamais poderá ser reparado são os danos que o governo Bolsonaro, eleito com a ajuda das suas manobras jurídicas, está causando ao Brasil.

O correto pedido de arquivamento do MPF põe fim a um caso que foi construído artificialmente a partir de um conluio seu com Dallagnol. https://t.co/HIi89gnKTJ — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) December 7, 2021

