Morre Ricardo Sérgio, autor da frase “no limite da nossa irresponsabilidade” que marcou as privatizações do governo FHC

247 - Morreu na última semana em São Paulo um dos personagens mais célebres da era das privatizações no governo FHC e braço direito de José Serra, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi diretor internacional do Banco do Brasil.Ricardo Sérgio foi o autor da frase mais marcante das privatizações das teles. A informação é do colunista Lauro Jardim .

Numa conversa com Luiz Carlos Mendonça de Barros, Ricardo Sérgio informou ao então ministro das Comunicações que já liberara cartas-fiança para viabilizar a participação do Opportunity e de outros investidores no leilão de privatização das teles ("Eu dei aqui uns 3 bi hoje", disse rindo alto).

Em seguida, soltou a frase-símbolo do escândalo: “Estamos indo no limite da nossa irresponsabilidade…”

O diálogo ficou público graças a um grampo. Menos de um mês depois de ter sido publicado, Ricardo Sérgio foi obrigado a pedir demissão do BB. O padrinho de sua indicação ao banco foi exatamente José Serra.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.