Mourão confirma encontro com Barroso e diz confiar na urna eletrônica

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que manteve um encontro fora da agenda oficial com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, na semana passada e afirmou que “até que me provem o contrário, vou confiando nas urnas eletrônicas". De acordo com o jornalista Fabio Alves, o vice-presidente disse que também “acha difícil” que o Senado aceite o pedido de impeachment feito por Jair Bolsonaro contra Barroso e o também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Confira a postagem de Fabio Alves sobre o assunto.

É DIVÓRCIO LITIGIOSO?

Mourão confirma encontro com Barroso do STF e diz: "Até que me provem o contrário, vou confiando nas urnas eletrônicas". Sobre pedido de impeachment dos ministros do STF por Bolsonaro, Mourão diz: "Acho difícil Senado aceitar".

Relação com Bolso ruiu de vez. PUBLICIDADE August 16, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE