Mourão diz que fundos querem ver resultados antes de investir em projetos ambientais no Brasil

Vice-presidente Hamilton Mourão, que nesta quinta-feira (10) participou de uma videoconferência com investidores estrangeiros, disse que nenhum dos representantes se comprometeu com repasse de recursos para ações ambientais no Brasil. "Eles querem ver resultados primeiro", afirmou edit

Reuters - Os investidores internacionais esperam resultados positivos contra o desmatamento no país antes de se comprometerem com recursos para apoiar ações ambientais no país, disse o vice-presidente Hamilton Mourão, depois de reunião com representantes de fundos estrangeiros na manhã desta quinta-feira.

O governo brasileiro pediu ao grupo, que havia solicitado uma reunião com o governo para alertar sobre o risco de o país perder investimentos por conta da política ambiental, recursos para investimentos ambientais.

Segundo Mourão, nenhum dos representas se comprometeu com repasse de recursos por ora. “Eles querem ver resultados primeiro”, afirmou o vice-presidente em entrevista coletiva após a videoconferência.

Também participaram da reunião os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e da Agricultura, Tereza Cristina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.