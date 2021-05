Mourão diz que Pazuello será punido por presença no ato de Bolsonaro e deve ir para a reserva

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello entendeu “que cometeu um erro” ao participar de um evento em apoio a Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo (23). “Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro", disse ele nesta segunda-feira (24) a jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada. Mourão também disse considerar “provável” que o Exército imponha alguma punição ao militar.

"É provável que seja [punido]. É uma questão interna do Exército. Ele [Pazuello] também pode pedir transferência para reserva e aí atenuar o problema", disse Mourão, de acordo com o site G1. O regulamento do Exército proíbe que militares da ativa participem de atos políticos. No evento do domingo, Pazuello não utilizou máscara contra a Covid-19 e subiu em um carro de som onde discursou em apoio a Bolsonaro.

Ainda segundo o vice-presidente, que também é general, o caso não deverá resultar em uma politização das Força Armadas. "Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento, isso tem sido muito claro em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa”, afirmou Mourão.

