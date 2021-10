Mourão sobre ausência de Bolsonaro na COP26: "vão jogar pedra nele"

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Mariana Costa e Flávia Said, Metrópoles - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) minimizou a ausência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Bolsonaro embarcou, na quinta-feira (28/10) para a reunião da cúpula do G20, na Itália. Mourão assumiu como presidente interino até o retorno do mandatário.

“O presidente Bolsonaro sofre uma série de críticas. Ele vai chegar num lugar e todo mundo vai jogar pedra nele. Se a gente pergunta se todo mundo quer mudança, todo mundo quer. Mas ninguém quer mudar, e todo mundo tem que mudar para a gente atingir os objetivos”, afirmou Mourão, na manhã desta sexta-feira (29/10).

O presidente interino elencou três fatores, pelos quais Bolsonaro sofre críticas ao não ir ao evento: “Existe a questão política. O nosso governo é de direita, e a maioria das pessoas que têm realmente uma consciência ambiental maior são de esquerda. Então, há crítica política embutida nisso aí”, sugeriu o general.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE