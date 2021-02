MP orientava Gabriela Hardt: 'vamos indicar o que é prioridade para nós numa planilha'

Novas mensagens obtidas pela defesa de Lula apontaram que procuradores da Operação Lava Jato alinhavam com a juíza Gabriela Hardt as prioridades do MPF-PR. A colegas do órgão, Deltan Dallagnol escreveu: "Quem quiser que "suas decisões saiam logo, favor criar e indicar os autos, prioridade 1, 2 ou 3 e Sumário ao lado, e me passar o link para eu passar pra ela" edit

247 - Diálogos obtidos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontaram que, durante a Operação Lava Jato, procuradores do Ministério Público Federal do Paraná (MPF-PR) faziam questão de alinhar com a juíza Gabriela Hardt as prioridades do MPF-PR, o que demonstra articulações entre promotores e a magistrada, minando as possibilidades de defesa por parte dos investigados.

Em 19 de dezembro de 2018, o então procurador Deltan Dallagnol disse em um chat a colegas do órgão: "Gente, importante: 1) Gabriela não sabe o que é prioridade. Há 500 processos com despacho pendentes e não sabe o que olhar. Combinei de criarmos uma planilha google e colocarmos o que é prioridade pra gente". E acrescentou: quem quiser que "suas decisões saiam logo, favor criar e indicar os autos, prioridade 1, 2 ou 3 e Sumário ao lado, e me passar o link para eu passar pra ela".

Segundo o portal Conjur, membros do MPF-PR também teriam combinado de encaminhar à juíza uma minuta inacabada. A ideia seria a magistrada analisar a petição antes que o documento ficasse pronto. A conversa é de 18 de dezembro de 2019.

"Gabriela disse sobre as denúncias 'poxa, não chegou nenhuma ainda…' Expliquei que estamos trabalhando intensamente e prometi avisar qdo protocoladas", contou Dallagnol aos colegas. "Disse isto pra ela: Se ajudar, podemos enviar a minuta no estado atual para já ir apreciando. Está quase final. Não sei se vendi o que não temos kkkk, mas mostra uma alternativa rs".

Em petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Lula destacou que a procuradora Carolina Rezende citou o petista como o principal alvo da Operação Lava Jato ao escrever "precisamos atingir Lula na cabeça (prioridade número 1)". Ela integrava a equipe do então procurador-geral da República Rodrigo Janot em 2016, quando ocorreu a troca de mensagens.

