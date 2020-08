MP pede investigação sobre insumos para a produção de cloroquina pelo governo Bolsonaro

O Ministério Público pediu ao TCU investigações sobre eventual superfaturamento na compra de insumos para a produção da cloroquina no País. A compra do insumo, da Índia, não teve licitação e custou seis vezes mais que o valor pago pelo Ministério da Saúde no ano passado, informou o MP. Deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ)criticou Jair Bolsonaro edit

247 - O subprocurador-geral do Ministério Público (MP), Lucas Furtado, pediu junto ao Tribunal de Contas União (TCU) investigações com o objetivo de apurar se houve superfaturamento na compra de insumos para a fabricação dos comprimidos de cloroquina pelo Exército. De acordo com o documento, o processo também apura a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro na decisão de aumentar expressivamente a produção de cloroquina "sem que haja comprovação médica ou científica de que o medicamento seja útil para o tratamento da covid-19".

A compra do insumo, adquirido da Índia, foi feita sem licitação e custou seis vezes mais que o valor pago pelo Ministério da Saúde no ano passado. Segundo o MP, a produção do remédio aumentou 84 vezes nos últimos meses na comparação com o mesmo período do ano passado.

"Todo estudo científico produzido relatava a ineficácia da droga contra a covid", disse Furtado em entrevista à DW Brasil sobre a motivação do processo.

Se as irregularidades sejam comprovadas, Bolsonaro pode sofrer diversas sanções, como multas e pagamento pelo dano causado. "Os responsáveis (devem ser) penalizados na forma da lei, especialmente se há suspeitas de superfaturamento na aquisição de insumos", pontua o documento.

ATENÇÃO! MP pediu investigação sobre a compra de insumos por Bolsonaro p/ produzir cloroquina. O desgoverno adquiriu matéria-prima da Índia sem licitação por um valor 6x mais caro que o praticado em 2019. O presidente está queimando dinheiro que poderia ser usado p/ salvar vidas. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 3, 2020

