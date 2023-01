MPF abre inquérito para apurar responsabilidade de agentes do estado brasileiro na crise humanitária dos yanomamis

"As conclusões serão essenciais para a definição das medidas de reparação", diz o órgão edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar a eventual responsabilidade de agentes do estado brasileiro na crise humanitária dos indígenas yanomami no Norte do país.

As ações e possíveis omissões de gestores e políticos serão apurados para determinar como elas contribuíram para o quadro atual dos yanomamis.

Segundo o órgão, os agentes públicos investigados são alvos de representações de partidos políticos e entidades da sociedade civil.

“Tal acervo revela um panorama claro de generalizada desassistência à saúde, sistemático descumprimento de ordens judiciais para repressão a invasores do território indígena e reiteradas ações de agentes estatais aptas a estimular violações à vida e à saúde do povo Yanomami”, descreve o MPF.

"As conclusões serão essenciais para a definição das medidas de reparação e podem contribuir na criação de políticas públicas e mecanismos institucionais que previnam a repetição de novas tragédias", diz ainda o órgão.

