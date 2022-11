MPF investiga 'motivação política' em atuação da PRF nos bloqueios golpistas; diretor-geral da corporação será ouvido

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, deve ser ouvido pelo Ministério Público Federal no inquérito que apura se houve motivação política em eventual omissão da PRF nos bloqueios ilegais e antidemocráticos em rodovias de todo país, por bolsonaristas inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas.

De acordo com o procurador Frederico Paiva, da Procuradoria da República do Distrito Federal (PRDF), o questionamento é sobre a suposta falta de ação logo após o resultado eleitoral, quando começaram os bloqueios nas rodovias federais. As informações são do G1.

“A gente quer saber se por trás dessa omissão da PRF, omissão pelo menos nas primeiras horas, primeiro dia de bloqueio, ela tem alguma motivação política. Essa é uma das vertentes da investigação”, afirmou Paiva.

Além disso, o procurador afirmou que há indícios de que os atos contaram com planejamento e estrutura financeira. “Tinham cobertura por trás. Ninguém abre mão de trabalhar por todo esse tempo se não há cobertura financeira por trás” , disse.

